Civiles armados y Marina se enfrentan a tiros en Culiacán; reportan un herido: VIDEO

Un violento choque armado entre fuerzas federales y civiles armados ha vuelto a encender las alarmas en el norte del país. Este suceso no solo dejó a un uniformado herido, sino que interrumpió por completo el tránsito en una de las arterias más importantes que conecta a la capital de Sinaloa.

Enfrentamiento en el Campo El Diez: el origen de las detonaciones

La tarde de este miércoles 15 de julio de 2026, el estruendo de ráfagas de fuego de alto calibre rompió la calma habitual en las inmediaciones del Campo El Diez, una conocida zona agrícola ubicada en el sector sur de Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, elementos de la Secretaría de Marina realizaban labores de patrullaje de rutina en la periferia cuando se toparon de frente con un grupo de civiles fuertemente armados . Sin mediar palabra, los presuntos delincuentes abrieron fuego directo contra las patrullas de la armada de México, lo que desató una inmediata respuesta defensiva por parte de los militares.

El intercambio de balas generó pánico colectivo entre los habitantes locales, quienes buscaron refugio inmediato en comercios y viviendas cercanas. Durante la refriega armada, uno de los efectivos de la Marina resultó herido por un impacto de bala , lo que obligó a solicitar el arribo de servicios de emergencia de forma urgente.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron rápidamente para auxiliar al marino herido y trasladarlo a un hospital cercano bajo un estricto protocolo de seguridad. Hasta el momento, su pronóstico y estado de salud se mantienen bajo reserva.

��Este miércoles las autoridades de la #SSPSinaloa confirmaron el despliegue del Grupo Interinstitucional en la localidad de Campo El Diez, tras recibir alertas al 9-1-1 por un enfrentamiento entre Fuerzas Federales y presuntos integrantes de la delincuencia organizada.



De… pic.twitter.com/ZJSQEy77k4 — Azucena Uresti (@azucenau) July 16, 2026

Despliegue militar: caza terrestre y aérea de los agresores

Tras el ataque, el mando militar activó de inmediato el código rojo en la capital sinaloense, lo que propició una intensa movilización de diversas fuerzas federales. Un helicóptero oficial de la Secretaría de Marina comenzó a sobrevolar a baja altura el sector sur de la ciudad para proveer apoyo táctico visual, mientras decenas de patrullas terrestres se adentraban en la red de caminos locales.

Las acciones operativas se han concentrado especialmente en los caminos rurales, calles de terracería y en los márgenes de los canales pluviales que cruzan el sector de Campo El Diez. El objetivo principal es localizar y cercar a los presuntos agresores, quienes huyeron con rumbo desconocido inmediatamente después del ataque inicial.

A pesar de la magnitud de la movilización policiaco-militar, que involucró tanto a personal de infantería de marina como a patrullajes coordinados por tierra, las autoridades no han reportado personas detenidas ni han dado detalles sobre la identidad de la célula delictiva que originó la balacera.

�� Enfrentamiento en Campo El Diez, al sur de Culiacán, #Sinaloa, entre Fuerzas Federales y presuntos delincuentes.



Durante el intercambio de disparos, un elemento de la Marina habría resultado herido, según reportes preliminares.



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Vías afectadas y restricciones de seguridad en la zona

Como medida precautoria para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos, las autoridades decretaron la restricción total del acceso al área del Campo El Diez. Esta acción preventiva busca asegurar el perímetro para que el personal de la fiscalía realice las periciales correspondientes y evitar que civiles queden expuestos a un fuego cruzado secundario.

La autopista y carretera Culiacán-Eldorado experimentó un colapso vial severo . Decenas de automovilistas y operadores de transporte de carga pesada tuvieron que detener su marcha por completo debido al acordonamiento de seguridad implementado por las patrullas federales. Las filas de vehículos se extendieron por kilómetros mientras los marinos realizaban revisiones minuciosas en los accesos de la zona de conflicto.

Se insta a la población que planea transitar por el sur del municipio a utilizar rutas alternas y mantenerse pendientes de los comunicados oficiales, ya que el operativo de rastreo sigue activo y en pleno desarrollo.

JM