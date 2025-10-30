Reconocen a líderes del sector vivienda con el Premio Hombres y Mujeres de la Casa 2025

El Premio Hombres y Mujeres de la Casa, en su vigésimo cuarta edición, rendirá homenaje a tres figuras clave del sector vivienda en México, destacadas por su liderazgo, visión y contribución al desarrollo urbano del país.

En esta ocasión, los reconocimientos se otorgarán a Juan José Errejón Alfaro, CEO de Tierra y Armonía, en representación del sector privado; a Edna Elena Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por su labor en el sector público; y a Germán Ahumada Russek, fundador de Consorcio ARA, dentro de la categoría Cimientos.

Los galardonados recibirán “La Casa de Cristal”, una escultura diseñada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, símbolo del reconocimiento que otorga anualmente el Consejo Consultivo de Centro Urbano. La ceremonia de premiación (con fecha aún por confirmar) reunirá a desarrolladores, autoridades, proveedores y representantes de los principales organismos de vivienda del país.

Desde su creación, el Premio Hombres y Mujeres de la Casa se ha consolidado como un referente en el sector, al destacar el liderazgo y compromiso de quienes impulsan la vivienda como un motor de desarrollo social y económico.

El reconocimiento forma parte de un proyecto de Centro Urbano que busca difundir los valores de la vivienda como herramienta de bienestar y cohesión social. Bajo la premisa de que detrás de cada gran proyecto hay un gran líder, el galardón celebra la visión de quienes han contribuido al crecimiento y fortalecimiento de esta industria esencial para México.

YC