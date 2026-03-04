Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 4 de marzo de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 4 de marzo anticipa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 51%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Sábado 7 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Domingo 8 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 19

Lunes 9 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Martes 10 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

