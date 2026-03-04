Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 4 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 4 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Según se informó, el clima presenta un 72% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 7 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 23%.Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Domingo 8 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Lunes 9 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Martes 10 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en El Salto