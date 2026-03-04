Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 4 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 4 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se informó, el clima presenta un 72% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 7 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 23%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Domingo 8 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Lunes 9 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 10 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

