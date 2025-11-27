¿Quién es Alejandro Gertz Manero?

Alejandro Gertz Manero , nacido el 31 de octubre de 1939, en la Ciudad de México, ha sido una figura destacada en el ámbito jurídico, académico y gubernamental del país. Su trayectoria lo llevó, el 18 de enero de 2019, a convertirse en el primer titular de la recién creada Fiscalía General de la República (FGR).

Formado inicialmente en la Escuela Libre de Derecho, de donde egresó en 1961, Gertz complementó su preparación con tres doctorados en Derecho: uno otorgado por la UNAM, otro por la Universidad de Mount Union en Ohio, y un tercero por la Universidad de las Américas.

Su vida profesional comenzó en las aulas. Impartió clases en instituciones como el ITAM, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la Universidad Anáhuac y el Centro de Restauración del Patrimonio México-Unesco, donde se desempeñó como docente y formador de nuevas generaciones.

Una trayectoria pública de más de cinco décadas

A partir de los años 60, Gertz Manero inició una carrera pública marcada por su presencia en distintos frentes de la administración federal. Su primer cargo relevante fue en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), donde en 1970 fungió como secretario general.

Más tarde, entre 1975 y 1976, colaboró con la Procuraduría General de la República coordinando la Operación Cóndor, una campaña nacional enfocada en el combate al narcotráfico.

Su incursión en temas de seguridad continuó décadas después: en 1998 se integró a la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, bajo el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. En 2000, el presidente Vicente Fox Quesada lo nombró primer secretario de Seguridad Pública Federal, puesto que ocupó hasta 2004.

En el ámbito legislativo, Gertz fue diputado federal entre 2009 y 2012 , periodo en el que presidió la Comisión de Marina.

Tras un periodo alejado de la administración pública, volvió al escenario nacional en 2018, cuando fue designado Subprocurador Jurídico de la PGR, justo antes de su transición institucional hacia la FGR, donde finalmente asumiría la titularidad.

Entre los principales cargos que Alejandro Gertz Manero ha ocupado en el ámbito federal y en la Ciudad de México destacan:

En materia de seguridad y procuración de justicia:

Jefe de la Unidad Defensora del Patrimonio Cultural de la Nación.

Fundador y primer director general del Instituto Técnico de la PGR.

Oficial Mayor de la PGR.

Primer coordinador nacional de la Campaña contra el Narcotráfico.

Secretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal.

Secretario de Seguridad Pública Federal durante el gobierno de Vicente Fox (2000–2004).

Comisionado General de la Policía Federal Preventiva.

En el ámbito laboral y ciudadano:

Procurador Federal de la Defensa del Trabajo.

Presidente y fundador del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal (hoy Ciudad de México).

En educación y evaluación académica:

Vicepresidente y presidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior.

Rector de la Universidad de las Américas.

Presidente del Consejo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior.

En el ámbito legislativo:

Diputado federal en la LXI Legislatura por el entonces partido Convergencia.

Gertz Manero será propuesto como embajador

Desde el miércoles 26 de noviembre comenzaron a circular señales de la inminente salida de Gertz Manero de la FGR , luego de que se filtraran documentos del Senado que incluían una convocatoria dirigida a los legisladores para una sesión programada a las 10:00 horas del jueves 27 de noviembre de 2025.

Más tarde, la Cámara Alta confirmó las versiones al recibir la carta en la que el fiscal anunció su decisión de dejar el cargo.

En dicha carta, dirigida a Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Gertz Manero informó que será propuesto para ocupar una embajada en el extranjero. Explicó que la Presidenta Claudia Sheinbaum lo designará próximamente “como embajador en un país amigo”, trámite que —según indicó— ya está en curso.

En el documento, también notificó que, a partir de la fecha señalada, deja oficialmente su cargo como Fiscal General de la República. Asimismo, pidió que el Senado sea informado de su decisión y se inicie el procedimiento correspondiente para la ratificación de su nuevo nombramiento, conforme a lo establecido por la Constitución.

Con esta renuncia, Gertz Manero concluye su gestión dos años antes de lo previsto, pues su nombramiento estaba vigente hasta 2028.

