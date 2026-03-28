¿Qué servicios cubre el dentista del IMSS?

Cuando se padece algún problema dental, ya sea un dolor de muelas o causado por alguna caries, las personas que son beneficiarias se preguntan cuáles son los servicios de odontología que cubre el IMSS o si es fácil conseguir una cita con el dentista del seguro para atender estos males.

Las respuestas son que el Instituto Mexicano del Seguro Social brinda a sus derechohabientes acciones preventivas y de atención asistencial en materia de salud bucodental, que incluye, además de los dientes, encías y estructuras de soporte, a los huesos, articulares, mucosas y músculos faciales, para garantizar el buen funcionamiento en la capacidad de morder, masticar, sonreír, hablar, comunicar y transmitir emociones.

¿Entonces qué servicios da el IMSS para la salud dental?

Una vez sabiendo esto, se resume que el servicio odontológico del IMSS busca preservar la salud de sus afiliados a través de diversos tratamientos, los cuales son:

Empastes para caries

Extracciones dentales

Prevención de caries y acumulación de placa

Cirugías maxilofaciales

Control de infecciones y limpiezas dentales

Respecto a la atención asistencial que se proporciona en el IMSS, esta consiste en la rehabilitación de órganos dentarios afectados por alguna patología bucal, obturaciones (ya sea con amalgama, resina, ionómero de vidrio), extracciones, eliminación de sarro y drenado y tratamiento farmacológico de absceso dental.

¿Cómo agendar una cita con el dentista del IMSS?

Para agendar una cita con el dentista del IMSS, la opción más rápida es la de utilizar la app del IMSS disponible para Android e iOS, aunque también puedes llamar al teléfono 800 681 2525 para pedirla por esa vía. Cuando programes tu consulta, solo debes acudir ese día en la clínica y fecha señalados.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: ¿Qué tan sano es comer aguachile?

OF