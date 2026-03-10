¿Puedo donar sangre si soy diabético o hipertenso?

Personas con padecimientos como diabetes o hipertensión pueden convertirse en donadores de sangre, siempre y cuando lleven un estricto control en su tratamiento médico, informa el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS).

De acuerdo con especialistas del CETS: “las personas que padecen diabetes, hipertensión o la Enfermedad de Chagas, por ejemplo, pueden participar en la donación de sangre, pero que no tengan su enfermedad en un punto muy avanzado ”.

Algunos de los lineamientos internacionales para donar sangre son:

Los candidatos deben oscilar en una edad 18 y 65 años.

Pesar más de 50 kilos.

No estar tomando medicamentos de ningún tipo.

No haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas.

En lo que corresponde a las mujeres, estas no deben estar menstruando; tampoco pueden donar quienes están embarazadas.

Sumado a todo lo anterior, hay una norma estricta que estipula que por ningún motivo, pueden ser donantes las personas que hayan padecido o padezcan enfermedades altamente contagiosas como los son el SIDA o la Hepatitis B y C, entre otras.

¿Cómo prepararse para donar sangre?

Al acudir para la donación, la persona debe haber ayunado por lo menos cuatro horas antes y ser honesta en su historia clínica, pues de eso dependerá la seguridad de la sangre donada.

La donación de sangre llevará entre 5 o 10 minutos de realizarse, y al concluir, el donante deberá descansar unos 20 minutos y consumir algún el refrigerio para recuperar el azúcar en el cuerpo.

También se recomienda un alto consumo de líquidos durante las siguientes 24 horas, además de no fumar hasta después de media hora, no consumir alcohol y no hacer esfuerzo físico pesado durante el día de la donación.

Cuando se dona sangre la persona no subirá de peso, ni tampoco contraerá enfermedades de ningún tipo. Y que su sangre ayudará a por lo menos tres pacientes debido a que la sangre se fracciona para obtener glóbulos rojos, plaquetas y plasma.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a los países alcanzar una tasa de donación entre 100 y 300 donantes por cada 10 mil habitantes. Además, la cantidad donada de sangre corresponde siempre a 450 mililitros de sangre, lo cual representa el 10% de la sangre que posee el organismo, o sea, una cantidad que no interfiere con el funcionamiento normal del cuerpo.

¿Cómo se compone la sangre?

Los glóbulos rojos —eritrocitos— contienen la hemoglobina, pigmento rico en hierro, cuya función primaria es la de almacenar y transportar oxígeno, y se usan para grandes pérdidas de sangre como cirugía, parto o accidentes.

Los glóbulos blancos —leucocitos— ayudan a combatir infecciones y a subir las defensas, y las transfusiones de glóbulos blancos se usan para pacientes que sufren de infecciones muy fuertes que el cuerpo no puede combatir por sí solo, añadió.

Por su parte, las plaquetas son pequeños fragmentos de sangre que ayudan a que la sangre coagule, y si la persona tiene los niveles bajos puede sufrir de moretones o pequeños sangrados.

Las transfusiones de sangre son realizadas cuando los pacientes no pueden generar suficientes plaquetas propias en su medula ósea.

Todo el mundo piensa que la sangre es roja, pero en realidad lo que le da ese color son los glóbulos rojos , y si los quitas, ese liquido amarillo que queda y carga todo los nutrientes es el plasma, el cual tiene la capacidad de coagular.

Con información de NTX

AO