Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 10 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 10 de febrero informa que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 19%.Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Viernes 13 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Lunes 16 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13