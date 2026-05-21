Hoy No Circula: restricciones para este jueves 21 de mayo en CDMX y Edomex

Este jueves 21 de mayo, la calidad del aire en la Ciudad de México y el Edomex se mantiene por debajo de los niveles establecidos para activar una contingencia ambiental. Por ello, el programa Hoy No Circula opera con normalidad en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué autos no circulan hoy?

De acuerdo con el calendario oficial, este jueves deben suspender su circulación los vehículos con:

Engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma 1 y 2

Quedan exentos de esta medida los vehículos de emergencia, unidades de transporte público, autos eléctricos e híbridos con holograma 0 y 00, motocicletas y vehículos con placas para personas con discapacidad.

Calidad del aire en la CDMX y Edomex

La Dirección de Monitoreo Atmosférico informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire era “aceptable”, con un riesgo moderado asociado a partículas contaminantes PM₂.₅.

Las estaciones ubicadas en Iztapalapa y Santiago Acahualtepec registraban calidad del aire “aceptable”, mientras que en el resto de las estaciones el nivel fue reportado como “bueno”.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora los índices de calidad del aire en el Valle de México, con el objetivo de alertar a la población y facilitar la toma de decisiones cuando los niveles de contaminación representan un riesgo para la salud.

Por otra parte, en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, la estación de Ixtlahuaca reportó contaminación moderada. En contraste, Toluca Centro, Calimaya, Metepec y Xalatlaco registraron niveles bajos de contaminación.

Municipios donde aplica el Hoy No Circula

El programa Hoy No Circula opera de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

La medida también se aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿De cuánto es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

No respetar el programa puede derivar en sanciones de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a multas de entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.