La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desplegó el operativo "Cuaresma y Semana Santa 2026", vigente hasta el 10 de abril. Esta iniciativa estratégica busca frenar las irregularidades en aerolíneas, líneas de autobuses, hoteles y restaurantes durante la temporada de Semana Santa, una de las de mayor afluencia turística.

Los inspectores ya se encuentran en las principales terminales de autobuses y aeropuertos del país, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y las terminales de la Ciudad de México, garantizando que los precios estén a la vista y sin cargos ocultos.... ¿pero qué pasa si tienes problemas con tu vuelo esta Semana Santa 2026 , dónde denunciar irregularidades?

¿Qué responsabilidades tienen las aerolíneas con los consumidores, según la Profeco?

Si decides trasladarte en avión esta Semana Santa, debes saber que las aerolíneas están obligadas por ley a mantenerte informado y ofrecerte soluciones inmediatas ante cualquier alteración de tu itinerario.

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En caso de que tu vuelo sufra un retraso mayor a una hora pero menor a dos, la compañía debe proporcionarte vales de alimentos y bebidas para mitigar la espera; sin embargo, si la demora supera las cuatro horas o el vuelo es cancelado por causas atribuibles a la empresa , tienes derecho a exigir indemnizaciones económicas, compensaciones e incluso hospedaje gratuito con transporte incluido si te encuentras fuera de tu ciudad de residencia.

¿Cómo denunciar problemas con tu vuelo ante la Profeco?

Los módulos permanentes en aeropuertos clave como Cancún y la Ciudad de México están diseñados para resolver estas disputas; sin embargo, también puedes denunciar a través de las herramientas digitales Conciliaexprés y Concilianet. Otra opción es marcar al Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 en la Ciudad de México y área metropolitana, o 800 468 8722 para el resto de la República).

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Por otro lado, si realmente tienes dudas de alguna empresa o paquete turístico, entonces puedes consultar la página de la Profeco burocomercial.profeco.gob.mx , esto para conocer el historial de quejas de agencias de viajes, hoteles y otros proveedores.

JM

