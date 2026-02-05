Frente frío 33 golpea a Yucatán; alertan por bajas temperaturas

Este mediodía ingresó a Yucatán el frente frío No. 33, cuya masa de aire polar que lo impulsa intensificará las bajas temperaturas, que prevalecen en la entidad desde hace más de una semana.

Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que el ambiente frío, provocado por esta nueva masa de aire ártico, afectará al estado todo el fin de semana.

Además, el frente frío provoca un “norte” con rachas de viento de 45 a 55 km/h en la zona costera y de 25 a 35 km/h en el resto de la región , oleaje de dos a tres metros de altura y lluvias de ligeras, la cuales se presentaron desde la mañana en la capital yucateca y en los puertos.

El titular de Procivy, Hernán Hernández Rodríguez, señaló que los registros más bajos se esperan durante las madrugadas y amaneceres, desde mañana viernes y hasta el lunes 9 de febrero.

Puntualizó que se espera una recuperación gradual de la temperatura a partir del próximo martes.

Procivy alertó que el próximo sábado se prevé que el frío se intensifique en municipios del sur del estado , donde se esperan registros de temperaturas mínimas inferiores a los 7 grados.

SV