Profeco lanza operativo especial por Día del Amor y de la Amistad

La Profeco quiere que se respeten los derechos de los consumidores y prestará asesorías en persona a los clientes de diferentes establecimientos 

Por: SUN .

Se vigilará en todo el país que proveedores y prestadores de servicios ajusten su comportamiento comercial a lo dispuesto por la ley. CANVA/PROFECO/ESPECIAL

Con motivo de la celebración del 14 de febrero, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso en marcha el operativo nacional de vigilancia y verificación Día del Amor y la Amistad 2026, que se desarrollará del 13 al 15 de febrero en todo el país.

El objetivo es supervisar que los proveedores de bienes y servicios relacionados con la fecha cumplan con lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor, particularmente en lo referente a precios exhibidos, promociones, información clara y prácticas comerciales justas.

Supervisión en puntos de alta demanda

Durante estos tres días, personal de la institución recorrerá establecimientos con alta afluencia por la temporada, como florerías, restaurantes, bares, cines, hoteles, moteles, joyerías, tiendas de autoservicio y departamentales, perfumerías, papelerías, salones de eventos, tiendas de ropa, zapaterías y comercios de regalos.

Además de las visitas de verificación, se instalarán módulos de atención y asesoría para recibir quejas en el momento y brindar orientación directa a las y los consumidores.

Acciones preventivas y derechos básicos

Como parte del operativo, los inspectores colocarán preciadores visibles y decálogos informativos con los derechos básicos de las personas consumidoras, con el fin de fomentar compras informadas y evitar abusos.

La Profeco recordó que:

  • La propina es voluntaria y ningún establecimiento puede imponer su pago. 
  • El precio exhibido debe corresponder al monto total a pagar, sin cargos ocultos.
  • Las promociones y ofertas anunciadas deben respetarse en los términos y condiciones establecidos.
  • Las reservaciones deben cumplirse conforme a lo pactado.

En caso de detectar irregularidades, la dependencia puede iniciar procedimientos administrativos que deriven en sanciones económicas, suspensión de actividades o clausuras temporales.

Canales de denuncia

La autoridad exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier abuso o incumplimiento a través del Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722), así como en sus redes sociales oficiales en X (@AtencionProfeco y @Profeco) y Facebook (ProfecoOficial).

Con este operativo, la Profeco busca garantizar que la celebración del Día del Amor y la Amistad se realice en un entorno de legalidad, transparencia y respeto a los derechos de las personas consumidoras en todo el país.

