Con motivo de la celebración del 14 de febrero, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso en marcha el operativo nacional de vigilancia y verificación Día del Amor y la Amistad 2026, que se desarrollará del 13 al 15 de febrero en todo el país.

El objetivo es supervisar que los proveedores de bienes y servicios relacionados con la fecha cumplan con lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor, particularmente en lo referente a precios exhibidos, promociones, información clara y prácticas comerciales justas.

Supervisión en puntos de alta demanda

Durante estos tres días, personal de la institución recorrerá establecimientos con alta afluencia por la temporada , como florerías, restaurantes, bares, cines, hoteles, moteles, joyerías, tiendas de autoservicio y departamentales, perfumerías, papelerías, salones de eventos, tiendas de ropa, zapaterías y comercios de regalos.

Además de las visitas de verificación, se instalarán módulos de atención y asesoría para recibir quejas en el momento y brindar orientación directa a las y los consumidores.

Acciones preventivas y derechos básicos

Como parte del operativo, los inspectores colocarán preciadores visibles y decálogos informativos con los derechos básicos de las personas consumidoras, con el fin de fomentar compras informadas y evitar abusos.

La Profeco recordó que:

La propina es voluntaria y ningún establecimiento puede imponer su pago.

El precio exhibido debe corresponder al monto total a pagar, sin cargos ocultos.

Las promociones y ofertas anunciadas deben respetarse en los términos y condiciones establecidos.

Las reservaciones deben cumplirse conforme a lo pactado.

En caso de detectar irregularidades , la dependencia puede iniciar procedimientos administrativos que deriven en sanciones económicas, suspensión de actividades o clausuras temporales.

Canales de denuncia

La autoridad exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier abuso o incumplimiento a través del Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722), así como en sus redes sociales oficiales en X (@AtencionProfeco y @Profeco) y Facebook (ProfecoOficial).

Con este operativo, la Profeco busca garantizar que la celebración del Día del Amor y la Amistad se realice en un entorno de legalidad, transparencia y respeto a los derechos de las personas consumidoras en todo el país.

TG