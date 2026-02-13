Con motivo de la celebración del 14 de febrero, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso en marcha el operativo nacional de vigilancia y verificación Día del Amor y la Amistad 2026, que se desarrollará del 13 al 15 de febrero en todo el país.El objetivo es supervisar que los proveedores de bienes y servicios relacionados con la fecha cumplan con lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor, particularmente en lo referente a precios exhibidos, promociones, información clara y prácticas comerciales justas.Durante estos tres días, personal de la institución recorrerá establecimientos con alta afluencia por la temporada, como florerías, restaurantes, bares, cines, hoteles, moteles, joyerías, tiendas de autoservicio y departamentales, perfumerías, papelerías, salones de eventos, tiendas de ropa, zapaterías y comercios de regalos.Además de las visitas de verificación, se instalarán módulos de atención y asesoría para recibir quejas en el momento y brindar orientación directa a las y los consumidores.Como parte del operativo, los inspectores colocarán preciadores visibles y decálogos informativos con los derechos básicos de las personas consumidoras, con el fin de fomentar compras informadas y evitar abusos.La Profeco recordó que:En caso de detectar irregularidades, la dependencia puede iniciar procedimientos administrativos que deriven en sanciones económicas, suspensión de actividades o clausuras temporales.La autoridad exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier abuso o incumplimiento a través del Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722), así como en sus redes sociales oficiales en X (@AtencionProfeco y @Profeco) y Facebook (ProfecoOficial).Con este operativo, la Profeco busca garantizar que la celebración del Día del Amor y la Amistad se realice en un entorno de legalidad, transparencia y respeto a los derechos de las personas consumidoras en todo el país.TG