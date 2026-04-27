Presencia de agentes estadounidenses no fue reportada a Fiscalía de Chihuahua

La investigación sobre los hechos ocurridos entre el 16 y el 19 de abril en Chihuahua, donde se localizó un laboratorio clandestino y murieron dos ciudadanos estadounidenses y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), apunta a una posible colaboración fuera de los canales oficiales, informó Wendy Chávez, titular de la Unidad Especializada creada para esclarecer el caso.

Durante una conferencia de prensa, la funcionaria detalló los primeros avances desde la puesta en marcha de esta área, señalando que los ciudadanos estadounidenses no formaban parte de ningún despliegue operativo institucional. En ese sentido, su inclusión en el convoy que acudió al sitio no fue reportada a los mandos superiores.

Chávez explicó que la participación de estas personas fue limitada y reservada, sin interacción operativa directa con los agentes, salvo con el director Pedro Román Oseguera Cervantes y su círculo cercano de seguridad.

Asimismo, precisó que los estadounidenses no portaban armas de fuego ni insignias oficiales, vestían ropa civil y mantuvieron el rostro cubierto durante la mayor parte del operativo. Esta versión contradice lo declarado previamente por el fiscal César Jáuregui Moreno, quien había señalado que los extranjeros se encontraron de manera circunstancial con los agentes de la AEI en el trayecto.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer las circunstancias en que se dio esta posible colaboración irregular, así como la cadena de responsabilidades en un operativo que terminó con un saldo fatal.

MF