En conferencia de prensa, el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, informó que presentó su renuncia al cargo, luego de los hechos ocurridos tras el hallazgo de un narcolaboratorio el pasado 18 de abril.

"La exigencia de resultados en la lucha contra el crimen organizado no puede ni debe justificar actuaciones que no guarden estricto apego a la ley.

"Por congruencia con mi proyecto y mis convicciones, entiendo que la medida más adecuada es poner a disposición mi cargo para permitir que las investigaciones se desarrollen con autonomía, prontitud y exhaustividad, y para restablecer la confianza pública", afirmó Jáuregui.

De acuerdo con lo que dio a conocer, la renuncia es de carácter irrevocable y fue presentada a la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Jáuregui Moreno reconoce omisiones en el caso

En su mensaje aseguró que lo más importante es evitar que este caso afecte el esfuerzo institucional y de coordinación que se ha venido desplegando durante estos años en Chihuahua.

"Confío en que esta decisión contribuya a reforzar la disciplina institucional, a mejorar los controles internos y a preservar la integridad de las operaciones legítimas en la lucha contra la delincuencia".

Señaló que su actuación y la de la Fiscalía General del Estado (FGE) siempre fue en apego a la ley; sin embargo, reconoció que en el caso de personas extranjeras que participaron en el operativo, la información inicial fue inconsistente y amerita una investigación más a fondo.

��Así fue la renuncia del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, tras lo ocurrido en un operativo de seguridad que dejó 4 personas muertas, incluyendo ciudadanos estadounidenses, agentes de la CIA. pic.twitter.com/TViunlnHMF— Azucena Uresti (@azucenau) April 28, 2026

"Con base en las investigaciones internas realizadas hasta ahora, resulta procedente señalar que hubo omisiones tanto en la información como en la gestión institucional respecto de los puntos de contacto con dichas personas.

" Esta omisión vulneró los mecanismos de control y comunicación que, como titular de la Fiscalía, tenía la obligación de garantizar . Reconozco esta responsabilidad política en el ámbito de liderazgo institucional y la necesidad de corregirla", agregó.

Operativo opacado por fallas institucionales

Jáuregui Moreno afirmó que esta omisión de información ha eclipsado el logro de mayor relevancia: la destrucción de uno de los laboratorios de drogas más grandes del país.

En ese sentido, reiteró que su decisión busca permitir que las investigaciones se realicen con autonomía y contribuir a restablecer la confianza pública.

Gobierno estatal definirá relevo en la Fiscalía

Sobre quién quedará al frente de la FGE en Chihuahua, detalló que será la gobernadora María Eugenia Campos Galván quien dé a conocer a la persona que asumirá el cargo.

Finalmente, agradeció al Gobierno del Estado por el tiempo en el que estuvo al frente de la Fiscalía.

¿Quién es César Jáuregui Moreno?

César Jáuregui Moreno es un abogado y funcionario público con amplia trayectoria en la política de Chihuahua. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y ha ocupado diversos cargos clave tanto en el ámbito municipal como estatal.

En su carrera dentro del servicio público, se ha desempeñado como secretario del Ayuntamiento de Chihuahua entre 2016 y 2021, además de haber sido diputado local en dos periodos: de 2004 a 2007 en la LXI Legislatura y de 2013 a 2016 en la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, donde también fungió como coordinador del grupo parlamentario del PAN.

También ha ocupado cargos relevantes en distintos municipios, como secretario del Ayuntamiento de Delicias (2010-2013) y de Ciudad Juárez (2000-2001). A nivel estatal, fue subdirector de Gobernación en 1994 y posteriormente director de Gobierno en el Ayuntamiento de Juárez en 1995.

Jáuregui Moreno ha mantenido una línea profesional enfocada en el fortalecimiento del Estado de Derecho. En el ámbito político reciente, fue uno de los coordinadores de campaña de la actual gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien tras asumir el cargo lo nombró secretario general de Gobierno al inicio de su administración.

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