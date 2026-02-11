Prerregistro a Vivienda para el Bienestar: requisitos y dónde realizarlo

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ha puesto en marcha una plataforma digital diseñada para que las familias mexicanas puedan acceder al apoyo que otorga el Programa de Vivienda para el Bienestar.

Con esto se busca recabar información estratégica que contribuya a la planeación de las intervenciones gubernamentales, para garantizar el derecho a contar con una vivienda digna.

¿Dónde se realiza el prerregistro para acceder a la Vivienda para el Bienestar?

El trámite se realiza exclusivamente de manera virtual a través del portal oficial habilitado por la Conavi: preregistropvb.conavi.gob.mx

Requisitos y procedimiento

Para llevar a cabo el proceso preliminar, los interesados deben cumplir con lo siguiente:

Completar el formulario: Al ingresar al portal, se debe llenar un formulario sencillo de pocos pasos.

Datos básicos: Es necesario tener a la mano la información personal básica para el llenado del registro.

No contar con seguridad social: El programa está dirigido especialmente a personas que no cuentan con mecanismos de financiamiento por no ser derechohabientes de instituciones de seguridad social.

Validación de los datos registrados: La información capturada en este portal será válida únicamente cuando se realice el registro oficial, sujeto a los términos de la convocatoria y al cumplimiento de los requisitos establecidos.

Grupos prioritarios para recibir este beneficio

El Programa de Vivienda para el Bienestar enfoca sus esfuerzos en los sectores más vulnerables de la población, priorizando a:

Mujeres jefas de familia

Población de pueblos indígenas y afromexicanos

Personas adultas mayores

Personas con discapacidad

Cabe resaltar que este proceso es totalmente gratuito. El Gobierno de México otorga estos apoyos de manera directa, por lo que no se requiere el pago a gestores ni intermediarios para acceder al beneficio. Con esta medida, la Conavi busca impulsar un ejercicio equitativo de los apoyos en los territorios más necesitados del país.

