¿Hay contingencia? Así aplica el Hoy No Circula en CDMX este miércoles 11 de febrero

Aunque la calidad del aire en la Ciudad de México fue catalogada esta mañana como "mala" por la presencia de partículas PM₁₀ y PM₂.₅, no se espera una contingencia ambiental y el programa Hoy No Circula se aplicará de manera normal, en su modalidad de miércoles:

Vehículos con engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4.

Holograma 1 y 2.

Están exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma cero o doble cero, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Asimismo, el programa se aplica en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿Cuánto cuesta la multa por Hoy No Circula con la UMA 2026?

Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era "mala", con un nivel de riesgo alto, debido a la presencia de contaminantes PM₁₀ y PM₂.₅.

Las estaciones Villa de las Flores (en el Estado de México), Gustavo A. Madero, UAM Iztapalapa, UAM Xochimilco y Tláhuac reportaban una calidad del aire "mala".

Por otra parte, las de Tlalnepantla (Estado de México), Miguel Hidalgo, Hospital General de México, Benito Juárez y Centro de Ciencias de la Atmósfera reportaban una calidad del aire "aceptable".

El resto de las estaciones señalaban una calidad "buena".

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el objetivo de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas cuando la contaminación representa un riesgo para la salud.