¿Por qué el informe de Claudia Sheinbaum no será en el Zócalo?

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el informe con motivo de los dos años de su triunfo electoral no podrá realizarse en el Zócalo capitalino , como se había contemplado inicialmente, debido a los preparativos del FIFA Fan Fest rumbo a la Copa Mundial de 2026.

El Mundial ocupa la Plaza de la Constitución

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la Plaza de la Constitución se encuentra prácticamente ocupada por la infraestructura relacionada con el FIFA Fan Fest, por lo que el espacio disponible resulta insuficiente para organizar un acto masivo.

Según detalló, las labores de montaje y adecuación ya se encuentran en marcha como parte de los preparativos para el Mundial de Futbol 2026, situación que impide utilizar el principal espacio público del país para la realización del informe.

Analizan una nueva sede para el mensaje presidencial

Ante este escenario, Sheinbaum señaló que sostendría reuniones con integrantes de su gabinete para definir una sede alternativa. Entre las opciones se encuentra la posibilidad de emitir el mensaje desde Palacio Nacional.

Asimismo, se estudia la instalación de pantallas en diversos puntos del país para que la ciudadanía pueda seguir la transmisión de manera simultánea.

Habrá conexión en los 32 Estados

La Presidenta destacó que el objetivo es mantener el carácter nacional del evento, por lo que se contempla una conexión en las 32 entidades federativas mediante pantallas gigantes.

De acuerdo con sus declaraciones, el propósito es informar a la población sobre los avances alcanzados durante el primer año y medio de gobierno y compartir los principales resultados de la administración federal.

Defensa de la soberanía, uno de los temas centrales

Sheinbaum adelantó que aprovechará el mensaje para abordar el contexto político actual y responder a lo que considera una intensa campaña mediática contra su gobierno.

La mandataria enfatizó que uno de los ejes principales de su discurso será la defensa de la soberanía nacional, insistiendo en que las decisiones sobre el rumbo del país corresponden exclusivamente a los mexicanos.

Sus declaraciones ocurren luego de diversos desacuerdos con autoridades de Estados Unidos relacionados con investigaciones judiciales y operativos realizados en territorio mexicano.

Así será el FIFA Fan Fest que ocupará el Zócalo

Mientras tanto, el Zócalo de la Ciudad de México se prepara para convertirse en una de las principales sedes de convivencia para los aficionados durante el Mundial 2026.

El FIFA Fan Fest contará con una pantalla LED de aproximadamente 510 metros cuadrados, considerada la más grande entre las 16 sedes oficiales de esta experiencia mundialista.

Las autoridades estiman que alrededor de 55 mil personas visitarán diariamente el recinto durante el torneo, que se desarrollará desde el 11 de junio, fecha inaugural del campeonato, hasta el 19 de julio, cuando se dispute la gran final.

Actividades, experiencias y ambiente familiar

Además de la transmisión de los 104 encuentros de la Copa del Mundo, el espacio ofrecerá actividades interactivas, experiencias inmersivas, retos futbolísticos, venta de artículos oficiales y una amplia oferta gastronómica.

Las autoridades capitalinas señalaron que no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas dentro del recinto, con la intención de mantener un ambiente familiar para los asistentes.

Jalisco y Nuevo León también tendrán Fan Fest

La experiencia mundialista no será exclusiva de la capital del país. Las otras dos sedes mexicanas del Mundial, Jalisco y Nuevo León, también albergarán versiones propias del FIFA Fan Fest.

En Monterrey, el festival se desarrollará en el Parque Fundidora y contará con presentaciones musicales de artistas nacionales e internacionales como Imagine Dragons, Chayanne y Grupo Firme. Los boletos tendrán precios que oscilarán entre 850 y dos mil 950 pesos.

EE