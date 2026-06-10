La comodidad de realizar trámites desde la computadora o el teléfono móvil como la vinculación con la CURP que debe realizarse antes del 30 de junio del 2026 empuja a miles de usuarios a dar de alta sus tarjetas SIM a través de portales web o aplicaciones de mensajería automatizada. Sin embargo, los expertos en ciberseguridad advierten que las plataformas virtuales presentan vulnerabilidades técnicas significativas que los delincuentes aprovechan con facilidad.Cuando realizas el registro en línea, los sistemas digitales validan los documentos de identidad, como la credencial del INE o el pasaporte, mediante fotografías o escaneos básicos. Este método carece de un filtro de autenticación estricto, lo que permite a redes delictivas utilizar identificaciones robadas o editadas digitalmente para dar de alta líneas a nombre de terceros sin su consentimiento.Esta falta de rigor en el entorno virtual facilita la ejecución del denominado SIM swapping o duplicado de chip. Si un ciberdelincuente logra vulnerar los datos de validación en la web de un operador móvil, puede transferir tu número telefónico a una tarjeta SIM bajo su control, obteniendo acceso instantáneo a tus códigos de verificación bancaria por SMS. Acudir directamente a un centro de atención al cliente de compañías telefónicas como Telcel, AT&T o Movistar para vincular tu línea ofrece una capa de protección de identidad imposible de replicar en entornos digitales domésticos. El trámite presencial introduce un protocolo de seguridad multifactor supervisado por personal capacitado.El núcleo de la seguridad en ventanilla radica en la confrontación física del usuario con sus documentos oficiales de identidad. Los asesores emplean lectores ópticos especializados para verificar los elementos holográficos y de seguridad de las identificaciones, descartando de inmediato reproducciones apócrifas o alteraciones fotográficas.Como ves, la mejor forma de evitar que tus datos biométricos estén disponibles en la web es acudiendo a un módulo, pues de lo contrario con el trámite a distancia te piden una prueba de vida -una selfie en movimiento- que deja al descubierto tu rostro. JM