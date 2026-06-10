La comodidad de realizar trámites desde la computadora o el teléfono móvil como la vinculación con la CURP que debe realizarse antes del 30 de junio del 2026 empuja a miles de usuarios a dar de alta sus tarjetas SIM a través de portales web o aplicaciones de mensajería automatizada. Sin embargo, los expertos en ciberseguridad advierten que las plataformas virtuales presentan vulnerabilidades técnicas significativas que los delincuentes aprovechan con facilidad.

Cuando realizas el registro en línea, los sistemas digitales validan los documentos de identidad, como la credencial del INE o el pasaporte, mediante fotografías o escaneos básicos. Este método carece de un filtro de autenticación estricto, lo que permite a redes delictivas utilizar identificaciones robadas o editadas digitalmente para dar de alta líneas a nombre de terceros sin su consentimiento.

Esta falta de rigor en el entorno virtual facilita la ejecución del denominado SIM swapping o duplicado de chip. Si un ciberdelincuente logra vulnerar los datos de validación en la web de un operador móvil, puede transferir tu número telefónico a una tarjeta SIM bajo su control, obteniendo acceso instantáneo a tus códigos de verificación bancaria por SMS.

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El blindaje en sucursal: la verificación física que la web no ofrece

Acudir directamente a un centro de atención al cliente de compañías telefónicas como Telcel, AT&T o Movistar para vincular tu línea ofrece una capa de protección de identidad imposible de replicar en entornos digitales domésticos. El trámite presencial introduce un protocolo de seguridad multifactor supervisado por personal capacitado.

El núcleo de la seguridad en ventanilla radica en la confrontación física del usuario con sus documentos oficiales de identidad. Los asesores emplean lectores ópticos especializados para verificar los elementos holográficos y de seguridad de las identificaciones, descartando de inmediato reproducciones apócrifas o alteraciones fotográficas.

Como ves, la mejor forma de evitar que tus datos biométricos estén disponibles en la web es acudiendo a un módulo, pues de lo contrario con el trámite a distancia te piden una prueba de vida -una selfie en movimiento- que deja al descubierto tu rostro.

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Guía rápida y tips para proteger tu línea telefónica de forma infalible

Elige siempre la sucursal oficial: Evita realizar activaciones de chips en puestos ambulantes o tiendas de conveniencia de dudosa procedencia. Acude exclusivamente a los centros de atención corporativos de tu compañía en Guadalajara o tu localidad.

Evita realizar activaciones de chips en puestos ambulantes o tiendas de conveniencia de dudosa procedencia. Acude exclusivamente a los centros de atención corporativos de tu compañía en Guadalajara o tu localidad. Resguarda tu código PIN y PUK: Conserva la tarjeta plástica original donde venía insertada tu tarjeta SIM. Los códigos de seguridad impresos ahí son indispensables para recuperar el control de tu línea en caso de robo del aparato telefónico.

Conserva la tarjeta plástica original donde venía insertada tu tarjeta SIM. Los códigos de seguridad impresos ahí son indispensables para recuperar el control de tu línea en caso de robo del aparato telefónico. Monitorea llamadas extrañas: Si tu teléfono celular pierde la señal de red de forma prolongada y sin razón aparente, comunícate de inmediato desde otro dispositivo al centro de atención para verificar que no hayan duplicado tu línea de forma remota.

Si tu teléfono celular pierde la señal de red de forma prolongada y sin razón aparente, comunícate de inmediato desde otro dispositivo al centro de atención para verificar que no hayan duplicado tu línea de forma remota. Actualiza tus datos de forma periódica: Acude al menos una vez al año a la sucursal para verificar que tu expediente digital esté al día y que no existan líneas adicionales contratadas a tu nombre sin tu previa autorización por escrito.

JM