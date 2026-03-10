Martes, 10 de Marzo 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 10 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 10 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se informó, el clima presenta un 23% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 32%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 11 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 12 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Viernes 13 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Sábado 14 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Domingo 15 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 16 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Martes 17 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

