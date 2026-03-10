Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 10 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 10 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se informó, el clima presenta un 23% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 32%.Miércoles 11 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Jueves 12 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Viernes 13 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Sábado 14 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Domingo 15 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Lunes 16 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Martes 17 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara