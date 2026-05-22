La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó convocar a un periodo extraordinario en ambas cámaras a partir del próximo martes 26 de mayo, en el cual se abordarán cuatro reformas, entre las que destacan aplazar la elección judicial para el 2028, la integridad de candidaturas, y nulidad de elección por intervención extranjera.El periodo extraordinario fue aprobado con 26 votos a favor de Morena y sus aliados, así como 10 en contra de la oposición.El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, descartó que se le vaya a dar “fast track” (vía rápida) al proceso de aprobación de la iniciativa. “Estamos en tiempo, vamos a hacer nuestro trabajo, los diputados que somos cámara de origen intentaremos hacer el trabajo cumpliendo todas las etapas, no vamos a abreviar, no vamos a generar medidas rápidas, obedeceremos estrictamente a la legislación para que esto tenga un buen resultado”, apuntó.Por su parte, la presidenta del Senado y de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, reafirmó que la transformación del Poder Judicial es indispensable “para cerrar el paso a diversas formas de injusticia, corrupción, delincuencia organizada y delincuencia de cuello blanco, para que no haya impunidad”.El Universal CT