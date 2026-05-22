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Comisión Permanente convoca a periodo extraordinario de sesiones

Durante este periodo se abordarán cuatro reformas diferentes, sobresaliendo entre ellas el aplazamiento de la elección judicial para 2028

Por: El Informador

La Cámara de diputados iniciará el periodo extraordinario a partir del 26 de mayo, al igual que la de Senadores. EL UNIVERSAL

La Cámara de diputados iniciará el periodo extraordinario a partir del 26 de mayo, al igual que la de Senadores. EL UNIVERSAL

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó convocar a un periodo extraordinario en ambas cámaras a partir del próximo martes 26 de mayo, en el cual se abordarán cuatro reformas, entre las que destacan aplazar la elección judicial para el 2028, la integridad de candidaturas, y nulidad de elección por intervención extranjera.

El periodo extraordinario fue aprobado con 26 votos a favor de Morena y sus aliados, así como 10 en contra de la oposición.

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, descartó que se le vaya a dar “fast track” (vía rápida) al proceso de aprobación de la iniciativa

“Estamos en tiempo, vamos a hacer nuestro trabajo, los diputados que somos cámara de origen intentaremos hacer el trabajo cumpliendo todas las etapas, no vamos a abreviar, no vamos a generar medidas rápidas, obedeceremos estrictamente a la legislación para que esto tenga un buen resultado”, apuntó.

Por su parte, la presidenta del Senado y de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, reafirmó que la transformación del Poder Judicial es indispensable “para cerrar el paso a diversas formas de injusticia, corrupción, delincuencia organizada y delincuencia de cuello blanco, para que no haya impunidad”.

El Universal

¿Qué se va a discutir?

  • Se contempla que se discuta y en su caso apruebe la iniciativa de reforma constitucional de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la cual aplaza para el primer domingo de junio del 2028 la elección judicial.
  • La iniciativa presidencial que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en Materia de Integridad en Candidaturas. Se busca establecer mecanismos que permitan a partidos políticos saber si sus candidatos tienen vínculos con el crimen organizado.
  • La iniciativa de reforma constitucional impulsada por el diputado federal morenista, Ricardo Monreal, que introduce una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.
  • La iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativos a las causales de nulidad de votación recibida en casilla y de nulidad de elecciones federales.

CT

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