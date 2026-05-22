La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó convocar a un periodo extraordinario en ambas cámaras a partir del próximo martes 26 de mayo, en el cual se abordarán cuatro reformas, entre las que destacan aplazar la elección judicial para el 2028, la integridad de candidaturas, y nulidad de elección por intervención extranjera.

El periodo extraordinario fue aprobado con 26 votos a favor de Morena y sus aliados, así como 10 en contra de la oposición.

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, descartó que se le vaya a dar “fast track” (vía rápida) al proceso de aprobación de la iniciativa.

“Estamos en tiempo, vamos a hacer nuestro trabajo, los diputados que somos cámara de origen intentaremos hacer el trabajo cumpliendo todas las etapas, no vamos a abreviar, no vamos a generar medidas rápidas, obedeceremos estrictamente a la legislación para que esto tenga un buen resultado”, apuntó.

Por su parte, la presidenta del Senado y de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, reafirmó que la transformación del Poder Judicial es indispensable “para cerrar el paso a diversas formas de injusticia, corrupción, delincuencia organizada y delincuencia de cuello blanco, para que no haya impunidad”.

El Universal

¿Qué se va a discutir?

Se contempla que se discuta y en su caso apruebe la iniciativa de reforma constitucional de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la cual aplaza para el primer domingo de junio del 2028 la elección judicial.

La iniciativa presidencial que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en Materia de Integridad en Candidaturas. Se busca establecer mecanismos que permitan a partidos políticos saber si sus candidatos tienen vínculos con el crimen organizado.

La iniciativa de reforma constitucional impulsada por el diputado federal morenista, Ricardo Monreal, que introduce una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.

La iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativos a las causales de nulidad de votación recibida en casilla y de nulidad de elecciones federales.

CT