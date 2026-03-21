El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propuso a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, establecer una alianza entre las petroleras estatales Petrobras y Pemex para explorar petróleo en aguas profundas del Golfo de México.

El mandatario brasileño reveló que realizó una llamada telefónica a su homóloga mexicana, a petición de la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, con el objetivo de analizar una posible cooperación en materia energética entre ambas naciones.

Durante la conversación, Lula planteó que Petrobras podría aportar su experiencia en exploración en aguas profundas, al señalar que la empresa brasileña cuenta con capacidad técnica para operar a profundidades de hasta 2 mil 500 metros.

Petrobras ha desarrollado esta experiencia principalmente a partir de la explotación del presal, una zona marítima ubicada frente a la costa sureste de Brasil, caracterizada por yacimientos localizados bajo una capa de sal de aproximadamente dos kilómetros de espesor. Esta región se ha convertido en el principal foco de producción de hidrocarburos del país sudamericano.

La propuesta se da en el contexto de un acercamiento entre México y Brasil en materia económica y energética. Ambos países, considerados las mayores economías de América Latina, han intensificado el diálogo bilateral desde la llegada de Sheinbaum a la Presidencia en octubre de 2024.

De acuerdo con información oficial, la mandataria mexicana sostuvo una llamada con Lula el pasado 9 de marzo, en la que acordaron fortalecer la relación económica y explorar oportunidades de colaboración, particularmente en el sector energético.

Como parte de este acercamiento, Sheinbaum prevé realizar una visita oficial a Brasil entre junio y julio de este año, lo que podría permitir avanzar en acuerdos concretos entre ambos gobiernos.

El posible acuerdo entre Petrobras y Pemex se enmarca también en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las cuales han tenido impacto en las economías de México y Brasil.

En este escenario, la cooperación energética entre ambas naciones podría representar una vía para fortalecer sus capacidades productivas y diversificar sus alianzas estratégicas en el ámbito internacional.

EFE

México prevé un impacto “neutro”

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, estimó que el incremento en los precios del petróleo derivado del conflicto en Medio Oriente tendrá un impacto “relativamente neutro” en las finanzas públicas del país.

Durante la 89 Convención Bancaria, realizada en Cancún, el funcionario explicó que, aunque se prevé una menor recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por los subsidios a combustibles, esta caída se compensará con mayores ingresos por exportaciones de crudo.

Señaló que Pemex se beneficia de los precios elevados del petróleo, lo que permite equilibrar el balance público. “Al final tenemos un efecto relativamente neutro”, afirmó.

Amador recordó que un escenario similar ocurrió en 2022, durante el conflicto entre Rusia y Ucrania, cuando el impacto en las finanzas fue limitado.

El titular de Hacienda indicó que el Gobierno mantiene el esquema de subsidios para evitar aumentos abruptos en gasolina y diésel, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de las familias.

Por su parte, la Asociación de Bancos de México advirtió que el principal efecto podría reflejarse en mayores costos de combustibles, con posibles presiones inflacionarias.

Estimaciones de BBVA México señalan que el país podría perder ingresos por IEPS, pero obtener mayores ganancias por exportaciones, lo que resultaría en un saldo positivo bajo ciertos escenarios.

CT