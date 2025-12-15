Pensión IMSS: Primer pago de 2026 no será el primer día de mes; esta es la razón

A pocos días de finalizar el 2025, muchas personas ya están planificando sus compromisos financieros. Entre ellos se encuentra el cobro de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para aquellos inscritos bajo la ley de 1973. Aunque el pago correspondiente a diciembre se efectuó recientemente, la atención se centra ahora en la fecha del depósito de enero, el cual, según se ha informado, no será el primer día de mes, como es común.

¿Qué día pagarán la Pensión IMSS de enero de 2026 y cuál es el motivo del retraso?

El IMSS acostumbra realizar los pagos de las pensiones el primer día de cada mes. Sin embargo, en esta ocasión, el calendario laboral influirá en la fecha de dispersión del dinero. En enero de 2026, el día 1 cae en jueves, pero se considera día inhábil debido a la celebración de Año Nuevo.

Por lo tanto, los pensionados podrían recibir su pago hasta el viernes 2 de enero. Esta información ya fue confirmada oficialmente por el IMSS, mediante la publicación de su calendario de pagos oficial.

ESPECIAL / IMSS

Ante esta situación, es recomendable que las personas beneficiarias de la pensión IMSS se mantengan atentas a los canales oficiales de comunicación de la institución, como su página web y redes sociales. En estos medios se publicará cualquier aviso relacionado con las fechas de pago. También se sugiere prever este retraso para ajustar los gastos o compromisos financieros del mes de enero.

Por otro lado, quienes aún no han recibido su pensión correspondiente a diciembre pueden verificar el estado de su depósito en su banco o acudir a las ventanillas correspondientes. En caso de presentar alguna irregularidad, es importante contactar al IMSS para resolver cualquier inconveniente.

Este ajuste en la fecha de pago resalta la importancia de la planeación financiera, especialmente para las personas que dependen de esta prestación como su principal ingreso mensual. Aunque el retraso sería de solo un día, es importante tomar en cuenta este tipo de eventualidades para evitar contratiempos.

