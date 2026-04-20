El depósito correspondiente a mayo de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no solo presentará un ajuste en la fecha de pago, sino que también podría no llegar a todos los beneficiarios.

Aunque el calendario marca el lunes 4 de mayo de 2026 como día de dispersión, este movimiento viene acompañado de una revisión más estricta que podría dejar fuera, de manera temporal o definitiva, a quienes no cumplan con ciertos requisitos.

Cambio de fecha y mayor revisión

El ajuste en el calendario no es casual. Además del retraso provocado por el feriado del Día del Trabajo, el IMSS ha fortalecido sus mecanismos de verificación para asegurar que los recursos se entreguen únicamente a quienes cumplen con las condiciones legales.

Si bien la mayoría de los pensionados recibirá su pago sin contratiempos, otros podrían enfrentar bloqueos si presentan inconsistencias.

Motivos por los que podrían suspender tu pensión

Entre las principales causas de suspensión se encuentra el regreso al trabajo bajo el régimen obligatorio sin respetar las reglas , como hacerlo antes del plazo permitido o con el mismo empleador, lo que genera duplicidad de ingresos.

También pueden surgir problemas por datos personales incorrectos o desactualizados , como errores en la CURP o el nombre, lo que puede frenar el depósito de manera preventiva.

En pensiones por viudez , cambios en el estado civil —como casarse o vivir en concubinato— pueden cancelar el beneficio. Mientras tanto, en pensiones por invalidez, no acudir a revisiones médicas puede derivar en la suspensión del pago.

A esto se suman irregularidades en asignaciones familiares , cuando los beneficiarios dejan de cumplir con los requisitos establecidos.

Controles más estrictos y lo que debes hacer

El endurecimiento de estos filtros responde al cruce de información con instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Registro Nacional de Población (Renapo), lo que ha permitido detectar inconsistencias con mayor precisión.

Aunque estas revisiones pueden aplicarse en cualquier momento, mayo coincide con un periodo de supervisión más riguroso. Por ello, para los pensionados, mantener sus datos actualizados y cumplir con todas las disposiciones será fundamental para evitar retrasos o suspensiones y asegurar el acceso puntual a su pensión.

EE