Con el cierre del mes, el proceso de dispersión de las Pensiones del Bienestar enero-febrero 2026 entra en su etapa final.

Las personas inscritas en los programas sociales del Gobierno de México comienzan a recibir el apoyo económico correspondiente al primer bimestre del año, de acuerdo con el esquema oficial de pagos.

La Secretaría de Bienestar mantiene un calendario escalonado que permite una entrega organizada de los recursos, tomando como referencia la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

¿Quiénes cobran este lunes 26 de enero?

De acuerdo con el calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026, el depósito programado para el lunes 26 de enero corresponde a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra S.

Este pago aplica para quienes forman parte del padrón activo de beneficiarios, sin importar el programa social al que estén inscritos, siempre que cumplan con los criterios establecidos por la autoridad federal.

Para el presente año, los apoyos bimestrales de las Pensiones del Bienestar quedaron definidos con los siguientes montos:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: Seis mil 400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: Tres mil 100 pesos

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: Tres mil 300 pesos

Programa para Madres Solteras y Trabajadoras: Mil 650 pesos

La dispersión de los apoyos económicos continuará durante los últimos días de enero conforme al siguiente orden alfabético:

S: lunes 26 de enero

T, U, V: martes 27 de enero

W, X, Y, Z: miércoles 28 de enero

Este esquema permite que las y los beneficiarios consulten con anticipación la fecha en la que recibirán su pago de la Pensión Bienestar, facilitando el acceso oportuno a los recursos.

