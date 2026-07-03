Pensión Bienestar: ¿Dónde se puede usar la tarjeta y cómo revisar movimientos?

La tarjeta del Banco del Bienestar , con la que millones de beneficiarios reciben los depósitos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, puede utilizarse como cualquier otra tarjeta de débito. Además de retirar efectivo, permite realizar compras, consultar saldo y revisar movimientos sin necesidad de acudir siempre a una sucursal.

Si eres beneficiario o acabas de recibir tu plástico, esto es todo lo que debes saber para aprovechar sus funciones.

¿Dónde se puede usar la tarjeta de la Pensión Bienestar?

La tarjeta de la Pensión Bienestar funciona en establecimientos que cuentan con terminal bancaria para pagos con tarjeta, por lo que puedes utilizarla para comprar productos y servicios sin necesidad de retirar el dinero en efectivo.

Entre los lugares donde puedes pagar con ella se encuentran:

Supermercados.

Farmacias.

Tiendas de conveniencia.

Restaurantes.

Gasolineras.

Comercios que acepten tarjetas bancarias.

De esta forma, los beneficiarios pueden realizar compras directamente con el saldo disponible en su cuenta, lo que también reduce el riesgo de portar grandes cantidades de efectivo. Además, la tarjeta puede recibir depósitos adicionales si así lo desea el titular.

Cómo revisar el saldo y los movimientos de la tarjeta

El Banco del Bienestar ofrece distintas alternativas para consultar el dinero disponible y verificar los movimientos realizados.

Desde la aplicación Banco del Bienestar Móvil

La forma más práctica es mediante la aplicación oficial Banco del Bienestar Móvil, disponible gratuitamente para dispositivos Android y iPhone.

Para registrarte necesitas:

Tu número de teléfono celular.

Los 16 dígitos de la tarjeta.

Tu NIP.

Una vez vinculada la cuenta, podrás consultar el saldo, revisar depósitos, compras, retiros y los movimientos recientes desde cualquier lugar con acceso a internet.

Consulta por teléfono

También es posible conocer el saldo sin acudir al banco.

Solo debes llamar al 800 900 2000 y seguir estos pasos:

Seleccionar la opción 1.

Capturar los 16 dígitos de la tarjeta.

Ingresar el año de nacimiento del titular.

La llamada es gratuita y está disponible para que los beneficiarios puedan consultar su información bancaria de forma sencilla.

Cajeros automáticos y sucursales

Otra opción es acudir a cualquier sucursal del Banco del Bienestar, donde los usuarios pueden consultar su saldo en los cajeros automáticos e incluso obtener un comprobante con los movimientos disponibles.

Esta alternativa resulta útil para quienes prefieren realizar sus consultas de manera presencial o no utilizan aplicaciones móviles.

Recomendaciones para proteger tu tarjeta

Las autoridades recomiendan mantener la confidencialidad del NIP, no compartir los datos de la tarjeta con terceros y revisar periódicamente los movimientos para detectar cualquier operación no reconocida.

Asimismo, recuerda que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día en que se realiza el depósito. Los recursos permanecen seguros en la cuenta del Banco del Bienestar hasta que el beneficiario decida utilizarlos.

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