Pensión Bienestar: ¿cuándo llega el segundo pago de 2026?

El segundo depósito de la Pensión Bienestar de 2026 se realizará durante el mes de marzo. Tras haber concluido la dispersión del primer bimestre en enero, los beneficiarios deberán esperar a que las autoridades den a conocer el calendario oficial para este nuevo periodo, que corresponde al bimestre marzo-abril.

Fechas estimadas para el próximo depósito

De acuerdo con la información manejada por las autoridades de los programas sociales, los apoyos se entregan de forma bimestral, sumando un total de seis dispersiones al año.

Aunque aun no se cuenta con fechas oficiales, para el envío y recepción de la segunda dispersión del año, a continuación te brindamos una aproximación de cuando podrían llevarse a cabo los pagos correspondientes: lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de marzo.

¿De cuánto es el pago de la Pensión Bienestar en 2026?

El monto que recibe cada persona depende del programa social al que pertenezca. Para este segundo pago, las cantidades establecidas son las siguientes:

Programa Social Monto a recibir Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 6 mil 400 pesos bimestrales Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 3 mil 100 pesos Pensión Mujeres Bienestar 3 mil 300 pesos Programa para Madres Solteras y Trabajadoras mil 650 pesos

¿Cómo se realizará el pago?

La dispersión de los recursos se realiza de manera directa a la tarjeta del Banco del Bienestar de cada afiliado. Es importante recordar que el depósito se organiza en orden alfabético, tomando en cuenta la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios para evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias.

