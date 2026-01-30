SEP: Estos son los alumnos que SÍ tienen clases hoy 30 de enero

La planificación escolar es fundamental para las familias mexicanas, y cualquier modificación al calendario puede generar incertidumbre, tal es el caso del día de hoy viernes 30 de enero.

Ante el creciente desconcierto sobre si el calendario de la Secretaría de Educación Pública sufrió un ajuste, a continuación te informaremos cuál será la dinámica esperada en este día para las instituciones educativas.

Debido a las reuniones del Consejo Técnico Escolar (CTE) que suelen celebrarse el último viernes de cada mes, el calendario de la SEP establece algunos días de descanso para los estudiantes. Lo cual resulta conveniente para algunos padres de familia y alumnos que buscan desconectarse un poco de la rutina y tomar un respiro, debido a que este viernes 30 de enero comenzará el mega puente de 4 días, no obstante, esto no aplicará para todos los estudiantes.

A nivel nacional, el próximo lunes 2 de febrero será un día de asueto oficial, esto con motivo de que se conmemorará la promulgación de la Constitución de 1917, originalmente el día festivo es el jueves 5 de febrero, sin embargo, se ha tomado la decisión de adelantar el día de descanso.

Aunado a esto, los estudiantes que cuenten con reuniones del Consejo Técnico Escolar, tendrán los siguientes días libres: viernes 30, sábado 31, domingo 1 y lunes 2 de enero.

Cabe resaltar que esto únicamente es válido para alumnos de educación básica, es decir, aquellos que asistan a preescolar, primaria y secundaria. Si cuentas con hijos que se encuentren cursando la preparatoria o la licenciatura, te notificamos que ellos únicamente tienen como descanso oficial el día lunes 2 de enero.

Te recordamos que las juntas del CTE se llevan a cabo con el objetivo de mantener un equilibrio entre el trabajo pedagógico de los docentes y el descanso de los alumnos, asegurando espacios para la planeación académica sin interrumpir de manera significativa el ciclo escolar.

