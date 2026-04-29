Pensión Bienestar: ¿Cuándo confirmarán el calendario de pagos DEFINITIVO de mayo 2026?

La espera está por terminar para los millones de beneficiarios inscritos en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. El depósito correspondiente al tercer bimestre del año, que abarca los meses de mayo y junio de 2026, está a punto de comenzar, pero los beneficiarios deben prepararse para un ligero cambio en la logística habitual de los pagos gubernamentales.

A diferencia de otros meses donde el dinero comienza a fluir desde el día uno, este mes de mayo presenta una particularidad en el calendario. Debido a que el viernes 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo, una fecha de descanso obligatorio, las sucursales del Banco del Bienestar y el resto de las instituciones financieras del país suspenderán por completo sus operaciones al público.

¿Cuándo confirmarán el calendario de pagos definitivo de mayo 2026?

Ante este panorama de días feriados y fines de semana, la gran pregunta que inunda las redes sociales es cuándo se conocerán las fechas exactas de cobro. Tomando como referencia los operativos anteriores bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, todo apunta a que el calendario oficial será revelado el próximo lunes 4 de mayo de 2026, coincidiendo con el primer día hábil del mes.

Se espera que durante la tradicional conferencia matutina de ese mismo lunes, Leticia Ramírez, la nueva titular de la Secretaría de Bienestar, tome la palabra para hacer el anuncio oficial. En ese momento se detallará el orden alfabético y, muy probablemente, ese mismo 4 de mayo arrancarán los depósitos bancarios para los adultos mayores cuyo primer apellido comience con la letra "A".

Como ya es una costumbre establecida para evitar aglomeraciones y proteger a los beneficiarios, la dispersión de los 6 mil 400 pesos se realizará de manera estrictamente escalonada. Este mismo calendario aplicará no solo para los adultos mayores, sino también para las personas con discapacidad y las beneficiarias del nuevo programa de mujeres de 60 a 64 años, garantizando orden en todas las sucursales.

El mito del pago doble: ¿Quiénes cobrarán más en mayo 2026?

Durante las últimas semanas, diversos canales no oficiales han difundido el rumor de que en mayo se entregaría un supuesto depósito de 12 mil 800 pesos. Sin embargo, es crucial aclarar que no habrá ningún pago doble, bono extra ni adelanto de bimestres por parte de los programas sociales federales, ya que el pago corresponde únicamente al periodo regular de mayo-junio.

Entonces, ¿por qué se habla tanto de un ingreso doble para este mes? La respuesta radica en la coincidencia de diferentes prestaciones económicas. El único escenario real donde un adulto mayor verá reflejado un "pago doble" en su cuenta bancaria es si, además del apoyo gubernamental, es beneficiario de una pensión laboral por sus años de servicio en el sector formal.

Esto significa que aquellos ciudadanos que cobren su jubilación mensual a través del IMSS o del ISSSTE, y que al mismo tiempo estén inscritos en el programa del Bienestar, recibirán ambos depósitos casi a la par. Los pensionados del IMSS, por ejemplo, tienen programado su pago para el 4 de mayo, lo que generará un excelente ingreso acumulado durante la primera semana del mes.

Consejos para cobrar tu Pensión Bienestar sin contratiempos

Para que tu experiencia de cobro sea lo más ágil y segura posible, te recomendamos seguir estos consejos prácticos: No acudas al banco antes de tiempo. Es fundamental esperar a que se publique el calendario oficial y asistir a la sucursal únicamente el día que corresponda a la letra inicial de tu apellido paterno, así evitarás filas innecesarias y pérdida de tiempo.

Aprovecha la tecnología a tu favor: Descarga la aplicación oficial del Banco del Bienestar en tu teléfono celular; desde ahí podrás consultar tu saldo y movimientos en tiempo real, sin salir de casa y sin exponerte a las altas temperaturas de la temporada. Es una herramienta gratuita, fácil de usar y que te brindará tranquilidad sobre el estatus de tu dinero.

Descarga la aplicación oficial del Banco del Bienestar en tu teléfono celular; desde ahí podrás consultar tu saldo y movimientos en tiempo real, sin salir de casa y sin exponerte a las altas temperaturas de la temporada. Es una herramienta gratuita, fácil de usar y que te brindará tranquilidad sobre el estatus de tu dinero. Recuerda que tu dinero está completamente seguro: Si por alguna razón no puedes acudir al cajero automático el día exacto que marca el calendario, no hay motivo para alarmarse. El recurso permanecerá intacto en tu tarjeta del Bienestar, la cual también funciona como una tarjeta de débito normal que puedes utilizar para pagar directamente en supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia sin pagar comisiones.

Si por alguna razón no puedes acudir al cajero automático el día exacto que marca el calendario, no hay motivo para alarmarse. El recurso permanecerá intacto en tu tarjeta del Bienestar, la cual también funciona como una tarjeta de débito normal que puedes utilizar para pagar directamente en supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia sin pagar comisiones. Evita caer en fraudes: No compartas tu NIP con desconocidos y recuerda que todos los trámites relacionados con tus programas sociales son totalmente gratuitos y se realizan sin intermediarios.

¡Planifica tus gastos y sácale el mayor provecho a tu pensión este mes de mayo!

CT