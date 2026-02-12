Abren investigación por lesiones tras apuñalamiento de estudiante en Tláhuac

La agresión con arma blanca contra un estudiante de secundaria en la alcaldía Tláhuac ya es investigada por autoridades capitalinas, luego de que el menor resultara herido durante una pelea registrada a las afueras de su plantel.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de lesiones en agravio de Jeremy, alumno de la secundaria número 324 “Alfonso Caso Andrade”, quien recibió varias puñaladas.

Un día después de los hechos, la dependencia detalló que el probable responsable fue presentado ante el Ministerio Público por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, instancia que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.

"La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación por el delito de lesiones, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana presentaran al probable responsable ante el Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica", afirmó la FGJ.

El adolescente permanece internado en el Hospital Pediátrico de Legaria, donde recibe atención médica por las heridas sufridas durante la riña.

En tanto, Guadalupe Mendoza, abuela del menor, solicitó que el caso no sea clasificado únicamente como lesiones, sino como tentativa de homicidio, al considerar la gravedad de la agresión.

"No quiero que se maneje esto nada más como lesiones, que se maneje como intento de homicidio, ese niño no puede quedar sin que no lo juzguen".

Con información del Universal

MF