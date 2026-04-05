SEP: ¿Cuándo terminan las vacaciones de Semana Santa 2026?

El pasado lunes 30 de marzo comenzaron para los estudiantes de nivel básico y de manera oficial ante la SEP las llamadas vacaciones de Semana Santa 2026 . Este, que no es considerado un descanso obligatorio para todos, en México se otorga a algunos trabajadores del sector de la educación, y, como ya se mencionó, a los alumnos de las escuelas.

¿Cuándo se acaban las vacaciones?

Las vacaciones de Semana Santa 2026 comprenden un lapso de 15 días en el que no se va a clases de acuerdo con el calendario de la SEP. Comienza oficialmente el lunes 30 de marzo y concluye el viernes 10 de abril, aunque, contando el descanso del fin de semana, las vacaciones terminan el lunes 13, cuando los alumnos de la mayoría de las escuelas en todo el país regresen a las aulas.

Los alumnos de Aguascalientes comenzarán su periodo de descanso después, ya que al ocurrir la Feria de San Marcos, se les cambió el periodo sin clases desde el 17 de abril y hasta el día 30 del mismo mes.

¿Cuáles son los días de descanso en Semana Santa?

Los días de descanso en Semana Santa son extraoficiales, según lo que marca la Ley Federal del Trabajo (LFT): estos son el Jueves y el Viernes Santo, es decir, el 2 y 3 de abril, cuando algunas empresas le dan a los empleados uno o los dos días libres al vivir en un país mayormente católico.

Inicio de vacaciones Semana Santa 2026: Lunes 30 de marzo

Fin de vacaciones Semana Santa 2026: Viernes 10 de abril

Los estudiantes salen de vacaciones el 26 de marzo

Los estudiantes regresan a clases el 13 de abril

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