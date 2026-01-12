El arranque de 2026 llega con un alivio para el bolsillo de miles de capitalinos, pues durante enero, el Gobierno de la Ciudad de México mantiene una serie de incentivos fiscales dirigidos a quienes buscan ponerse al corriente con el pago del servicio de agua, se trata de descuentos que pueden representar un ahorro importante, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos y se realice el pago dentro del plazo establecido.

De acuerdo con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), los mayores beneficios están dirigidos a sectores prioritarios, como las personas adultas mayores, jubiladas, pensionadas y con discapacidad, quienes pueden acceder a descuentos de hasta el 50 por ciento en el pago anual del suministro de agua, siempre que el inmueble sea de uso habitacional y no registre adeudos anteriores.

Para el resto de los usuarios domésticos, el programa también contempla reducciones atractivas. En estos casos, el descuento puede alcanzar hasta el 30 por ciento del monto anual, siempre y cuando el pago se realice en una sola exhibición durante enero y se cumplan los criterios definidos por la autoridad, estos beneficios no aplican a predios con uso comercial o industrial.

El pago del servicio puede efectuarse por diversas vías, ya sea en línea, en bancos, establecimientos autorizados o directamente en módulos del SACMEX. No obstante, en algunos casos es necesario verificar previamente que el predio esté correctamente registrado para que el descuento se aplique de forma automática.

Las autoridades capitalinas recomiendan a los contribuyentes revisar con anticipación su recibo de agua y su situación administrativa, a fin de evitar contratiempos y aprovechar al máximo los descuentos vigentes durante el primer mes del año.

