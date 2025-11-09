El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, refrendó las condolencias por la muerte de Carlos Manzo este domingo 9 de noviembre durante la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: “Nos indigna y nos compromete aún más por la justicia”. Aseguró que no habrá impunidad y los responsables serán llevados ante la ley.Adelantó que el Gabinete de Seguridad realizará visitas a distintos municipios y a petición de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, se visitará el municipio la próxima semana. García Harfuch añadió que el gabinete de Seguridad mantendrá reuniones con productores de limón y aguacate para garantizar su seguridad. Destacó que el Gobierno reforzará los cuatro ejes de la estrategia de seguridad: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia e investigación y coordinación. Resaltó que Michoacán fue el punto de partida de la estrategia nacional contra la extorsión, por lo que se fortalecerán los protocolos, habrá subsedes y capacitación avanzada del personal que opera el 089.“Se incrementará el estado de fuerza en coordinación con autoridades estatales y municipales”, destacó. “La seguridad de Michoacán es una prioridad nacional”, dijo. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este domingo 9 de noviembre el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en el que se reforzarán los ejes de la estrategia de seguridad.En el Patio de Honor de Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo estuvo acompañada de su gabinete legal y ampliado, y del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. EE