Domingo, 09 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Harfuch anuncia visita a Uruapan a petición de la alcaldesa Grecia Quiroz

El gabinete de seguridad mantendrá reuniones con productores de limón y aguacate para garantizar su seguridad, resaltó el Secretario de Seguridad Ciudadana 

Por: SUN .

“La seguridad de Michoacán es una prioridad nacional”, dijo el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. GOBIERNO DE MÉXICO

“La seguridad de Michoacán es una prioridad nacional”, dijo el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. GOBIERNO DE MÉXICO

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, refrendó las condolencias por la muerte de Carlos Manzo este domingo 9 de noviembre durante la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: “Nos indigna y nos compromete aún más por la justicia”. Aseguró que no habrá impunidad y los responsables serán llevados ante la ley.

Adelantó que el Gabinete de Seguridad realizará visitas a distintos municipios y a petición de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, se visitará el municipio la próxima semana. 

LEE: Sheinbaum presenta el Plan Michoacán por la Paz con 12 ejes y 57 mil mdp de inversión

García Harfuch añadió que el gabinete de Seguridad mantendrá reuniones con productores de limón y aguacate para garantizar su seguridad. 

Destacó que el Gobierno reforzará los cuatro ejes de la estrategia de seguridad: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia e investigación y coordinación. 

     

Resaltó que Michoacán fue el punto de partida de la estrategia nacional contra la extorsión, por lo que se fortalecerán los protocolos, habrá subsedes y capacitación avanzada del personal que opera el 089.

“Se incrementará el estado de fuerza en coordinación con autoridades estatales y municipales”, destacó. 

“La seguridad de Michoacán es una prioridad nacional”, dijo. 

     

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este domingo 9 de noviembre el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en el que se reforzarán los ejes de la estrategia de seguridad.

En el Patio de Honor de Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo estuvo acompañada de su gabinete legal y ampliado, y del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. 

EE

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones