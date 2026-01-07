Obras de renovación en la línea 3 del metro CDMX comenzarán a finales de enero

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó este miércoles en una conferencia de prensa llevada a cabo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, que la obras de renovación de la Línea 3 del metro comenzarán entre finales de enero o principios de febrero.

Específicamente, serán prioritarias las obras que se realizarán en la estación Universidad, ya que habrá intervención en los garajes, talleres y estacionamientos. Asimismo, aseguró que los trabajos no afectarán el servicio a los usuarios. También precisó que el resto de las obras de la línea se retomarán a mitad de 2026 , a finales de julio, una vez que concluya la Copa del Mundo que tendrá como sede la CDMX.

Brugada Molina adelantó que con estas obras, para las que se destinará una inversión de 41 mil 79 millones de pesos, se prevé aumentar en un 30% la capacidad de transporte de esta línea; además, se adquirirán 45 nuevos trenes para dar servicio (actualmente la línea opera con 40 trenes en hora de mayor afluencia).

Además la mandataria determinó que el objetivo será que la obra completa de renovación de la línea esté lista para finales de 2028.

Por su parte el director general del Metro, Adrián Rubalcava, aseveró que la Línea 3 presenta afectaciones que requieren atención urgente; por ejemplo, indicó que el tramo de Indios Verdes a Potrero tiene afectaciones de hundimiento, lo que a veces genera un servicio menos eficiente.

Precisó que, si bien se procurará la menor cantidad de afectaciones a los usuarios por estas obras, señaló que, sí hay aspectos que requieren el cierre del servicio, por ejemplo, para ejecutar el cambio de durmientes y balasto.

"La línea 3 del Metro presenta una alta afluencia de pasajeros, con más de un millón de usuarios cada día y se trata de la línea con mayor cantidad de interconexiones con otros medios de transporte de la CDMX" detalló el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

El secretario destacó que se priorizará minimizar las afectaciones a la población, por lo que la obra civil se iniciará hasta que se tenga garantizado lo que se va a hacer. De igual forma advirtió que su renovación es urgente ante el desgaste acumulado de la línea, dado que tiene casi 50 años de operación.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR