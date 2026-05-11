El contralmirante mexicano Fernando “N”, detenido en Argentina y acusado en México de formar parte de una red de huachicol fiscal, quedó bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF), autoridad que además lo clasificó como detenido de “Alto Riesgo”.

El organismo argentino difundió un video del traslado en el que se observa el momento en que personal penitenciario recoge al exmilitar para ingresarlo a un centro bajo jurisdicción federal.

Video muestra su ingreso al sistema penitenciario

En las imágenes publicadas por el SPF se aprecia a Farías Laguna colocándose un uniforme beige de detenido, mientras un funcionario le informa que quedaba oficialmente bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina.

A través de un comunicado, el SPF indicó que la detención se realizó como parte de la cooperación internacional y bajo intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 12, encabezado por el juez Julián Daniel Ercolini, dentro de un proceso de extradición solicitado por México.

Clasificado como detenido de “seguridad alta”

El Servicio Penitenciario Federal detalló que Farías Laguna fue incorporado al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR), con clasificación de seguridad alta.

En el operativo participaron elementos de la Policía Federal Argentina, así como grupos especializados como el Grupo Especial de Intervención (GEI) y la División Blindados Panteras Negras, con el objetivo de garantizar el máximo nivel de seguridad durante el traslado.

Lo acusan de formar parte de red de huachicol fiscal

Fernando “N”, de 47 años, fue detenido el pasado 23 de abril en el barrio de Palermo, en Buenos Aires.

Las autoridades argentinas señalaron que el mexicano utilizaba una identidad falsa bajo el nombre de Luis Lemus Ramos y residía en un departamento de alquiler temporal, luego de haber ingresado al país el 1 de abril.

Sobre el contraalmirante pesaba una ficha roja de Interpol emitida a solicitud del Estado mexicano, en el marco de una investigación por delincuencia organizada relacionada con huachicol fiscal.

Podría enfrentar hasta 40 años de prisión

De acuerdo con las investigaciones, desde 2023 Farías Laguna habría formado parte de una organización criminal integrada por funcionarios públicos, empresas privadas y personal de las Fuerzas Armadas, desempeñando funciones de dirección y coordinación.

En caso de ser declarado culpable, el exmilitar podría enfrentar una pena de hasta 40 años de prisión.

El SPF llevó a cabo el traslado de Fernando Farías Laguna, integrante de una organización criminal denominada "Los Primos", ex Contralmirante de la Marina de México sindicado como pieza clave en una red de tráfico ilegal de hidrocarburos conocida como "Huachicol Fiscal". pic.twitter.com/68kTtOiP5M— SPFArgentina (@SPFArgentina) May 9, 2026

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