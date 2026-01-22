Este 22 de enero, cayó el "Botox" , identificado por las autoridades como un exintegrante de grupos de autodefensa que derivaron en actividades criminales en Michoacán, donde, presuntamente, fungía como uno de los principales extorsionadores de productores de limón .

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este jueves sobre esta detención en Michoacán.

En sus redes sociales, el funcionario indicó que el detenido, César Alejandro "N", era un objetivo prioritario para los investigadores, al estar vinculado con varios homicidios y con extorsiones a miembros del sector agrícola mencionado.

¿Como fue la captura del "Botox"?

Durante "La Mañanera" de este jueves, celebrada en el estado de Puebla, Harfuch amplió la información disponible sobre la detención, al declarar que el Gabinete de Seguridad ya llevaba "mucho tiempo" detrás de César Alejandro "N" , cuyo arresto se produjo en uno de sus domicilios.

Asimismo, señaló que en la madrugada de este martes las fuerzas de seguridad también detuvieron a una mujer "muy cercana a él" que se encargaba de llevarle la contabilidad, lo que se suma a otros arrestos de su "círculo cercano" la semana pasada, agregó el titular de la SSPC sin dar más detalles.

El operativo de seguridad contra el presunto criminal, en el que no hubo heridos, contó con la participación de efectivos de la SSPC, así como de la Secretaría de Defensa, la de Marina (Semar), la Fiscalía estatal y autoridades locales.

El funcionario reivindicó este operativo como un "ejemplo de coordinación" entre las instituciones del Gabinete de Seguridad a partir de la información obtenida por el Centro Nacional de Inteligencia.

Según mapas criminales elaborados por los investigadores, al menos 12 organizaciones criminales operan en Michoacán, entre ellas:

Cartel Nueva Generación (CNG)

Cartel de Tepalcatepec

Los Blancos de Troya

Los Viagras

Cartel de Los Reyes

Los Caballeros Templarios

Cartel de Acahuato

Cartel de la Costa

La Familia Michoacana

Cartel de Zicuirán

Pueblos Unidos

Cartel de Los Correa

¿Quién es el "Botox"?

César Alejandro "N" es señalado como el líder del Cártel de Los Blancos de Troya, organización criminal que, se presume, mantiene una alianza estratégica con el CNG y también con facciones como Los Viagras y el Cártel de Acahuato . Su grupo era acusado de operar a través de la extorsión sistemática a comercios y, de manera destacada, a los productores de limón, ejerciendo control mediante la intimidación y la fuerza.

El "Botox" es un reconocido generador de violencia y también cuenta con el control territorial en zonas de Michoacán. Los cargos en su contra, hasta el momento, son por extorsión y homicidio.

Si bien García Harfuch lo señaló como responsable de una cadena de extorsiones a productores agrícolas en Michoacán, el cargo más significativo en su contra, imputado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, sería su presunta responsabilidad en el asesinato de Bernardo Bravo, quien fue el presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), una figura representativa del sector limonero, cuyo deceso se reportó en octubre de 2025.

Con información de EFE y AP.

