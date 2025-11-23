Integrantes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN) , destruyeron dos sembradíos de mariguana en el poblado de Los Ayales, en el municipio de Culiacán, Sinaloa .

En diversas acciones realizadas en el estado del norte de México, el personal de seguridad de ambas corporaciones, además, detuvo a una persona que conducía un auto con reporte de robo y portaba una réplica de pistola, y aseguraron tres armas automáticas, cargadores y cartuchos útiles.

A través de trabajos de reconocimiento por el poblado ya mencionado, en el municipio de Culiacán, los elementos militares descubrieron primeramente un plantío de mariguana con dimensiones de mil 200 metros de largo, donde las plantas alcanzaban una altura de 70 centímetros.

En la misma zona, se localizó un segundo cultivo de la planta verde en una superficie de 900 metros de largo por cinco metros de ancho, donde los ejemplares alcanzaban una altura de un metro 20 centímetros, por lo que procedieron a destruir amplios plantíos.

Otro operativo en Sinaloa

Por otro lado, también se llevaron a cabo operativos en otras dos localidades del estado del norte: Tierra Blanca y Las Lajas.

Los elementos de la GN fueron alertados que en la colonia Tierra Blanca , en la capital del estado, fue robado con violencia un vehículo, por lo que estos dieron seguimiento y lograron detener al presunto responsable, el cual portaba una réplica de arma de fuego corta, por lo que fue turnado al Ministerio Público.

Durante otro recorrido de elementos del Ejército por el poblado de Las Lajas, del municipio de San Ignacio , encontraron tres rifles automáticos y 122 cargadores abastecidos en una zona serrana.

