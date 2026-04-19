Juristas de México refrendan defensa de la Constitución de 1917 en encuentro nacional

El Primer Encuentro Nacional de Juristas de México se llevó a cabo este 19 de abril de 2026 en el Centro de la Amistad Internacional, en Guadalajara, Jalisco, consolidándose como un espacio relevante para la reflexión sobre la vida democrática y el Estado de Derecho en el país .

El evento fue organizado por la Institución Nacional para la Celebración del Día del Abogado (INCDA), la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM) y el Frente Nacional Jurídico en Defensa de la Constitución (FNJ), con el respaldo de la Agrupación Nacional Valentín Gómez Farías, A.C., así como de diversas asociaciones civiles de Jalisco. La agenda se centró en el análisis de la vigencia de la Constitución de 1917, la defensa del orden constitucional y los retos en materia de procuración de justicia.

Ante la presencia de más de 300 juristas, el presidente de la INCDA, Jorge Eduardo Pascual López, subrayó la importancia de preservar los principios democráticos y la dignidad de la profesión jurídica. Por su parte, Carlos Aldana Ortiz, coordinador operativo nacional del FNJ, hizo un llamado a la unidad del gremio para proteger la autonomía del Poder Judicial y evitar reformas que vulneren la supremacía constitucional. En la misma línea, José Neira García, presidente de la CONCAAM, destacó la cohesión de los abogados del país en torno a la defensa de los valores fundamentales que sustentan la vida republicana y el respeto a las garantías constitucionales.

Durante el encuentro, los doctores José Barragán Barragán y Alfredo Ríos Camarena participaron como conferencistas magistrales, donde abordaron el papel del ejercicio del derecho como herramienta clave en la protección del orden constitucional.

Uno de los posicionamientos más destacados fue el de Idolina Cosío Gaona, presidenta de la Agrupación Nacional Valentín Gómez Farías A.C., quien enfatizó la necesidad de resguardar los principios emanados de 1917 , la soberanía nacional y la impartición de una justicia independiente y equitativa.

La jornada concluyó con la lectura de la proclama del encuentro a cargo de Luis Octavio Cotero Bernal, director del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, en la que se reafirmó el compromiso del gremio jurídico con la defensa de la Constitución y el fortalecimiento de su coordinación a nivel nacional.

SV