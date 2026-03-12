Murió Ignacio Madrazo, médico mexicano que revolucionó la medicina regenerativa

La comunidad médica y científica a nivel se encuentra de luto, esto debido al fallecimiento del destacado neurocirujano Ignacio Madrazo Navarro, quien murió a los 83 años de edad.

Madrazo fue reconocido por dejar un legado transformador, el cual posicionó a México en la vanguardia de la investigación neurodegenerativa y la neurocirugía experimental a nivel internacional.

Pionero en la lucha contra el Parkinson

El doctor Ignacio Madrazo será recordado por haber revolucionado la medicina regenerativa. En la década de 1980, junto al científico René Drucker Colín, desarrolló un procedimiento innovador que consistía en el trasplante de tejido de la médula suprarrenal al cerebro de pacientes con la enfermedad de Parkinson.

Los resultados de dicho procedimiento resultaron favorables en las funciones motoras y cognitivas de los pacientes representaron uno de los primeros éxitos funcionales de un trasplante de tejido nervioso humano.

Una trayectoria de excelencia científica

Nacido el 23 de diciembre de 1942 en la Ciudad de México, Ignacio Madrazo Navarro se formó en la Facultad de Medicina de la UNAM y realizó su especialidad en neurocirugía en el IMSS, institución donde más tarde ocuparía un cargo directivo.

También cabe resaltar su productividad científica, debido a que contó con más de 200 artículos publicados en la literatura médica internacional. Además, durante la década de 1981-1991, fue considerado uno de los 12 científicos mexicanos más citados a nivel mundial, y seis de sus trabajos son hoy catalogados como clásicos en la neurociencia.

Compromiso social y reconocimientos obtenidos

Más allá del quirófano y el laboratorio, Ignacio Madrazo destacó por su compromiso con la medicina social. Un ejemplo notable de su labor humanitaria fue la instalación de quirófanos móviles en Chiapas para brindar atención médica durante el levantamiento zapatista en 1994.

A lo largo de su vida, recibió altas distinciones, como lo fueron:

El Premio Nacional de Ciencias

La Medalla Nobel del Instituto Karolinska (Suecia) en 1988

La Medalla de Reconocimiento de la Presidencia de la República en 1987 por la repercusión internacional de sus investigaciones

CT