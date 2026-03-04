Llave MX: Así puedes recuperar tu contraseña paso a paso si la olvidaste

Con el inicio de las inscripciones para la Beca Rita Cetina 2026, dirigida a estudiantes de nivel primaria en escuela públicas, es indispensable que los tutores del menor tengan una cuenta activa en Llave MX.

Sin embargo, ¿qué es Llave MX? Es la plataforma habilitada para realizar el seguimiento a trámites en línea de programas del Gobierno de México, como es el caso de la beca estudiantil. Sin esta cuenta los padres no podrán solicitar el apoyo económico para sus niños.

Ahora, en dado caso de que por “x” o “y” motivo, se te haya olvidado la contraseña, que nadie caiga en pánico que, en realidad, la forma de volver a crearla es bastante sencilla. En esta nota te contamos los detalles.

¿Cómo recuperar una contraseña olvidada en Llave MX?

Recuerda que la Llave MX se emplea para crear el perfil del beneficiario dentro de la plataforma para la Beca Rita Cetina. Estos son los pasos a seguir:

Entrar al portal oficial de Llave MX.

Seleccionar la opción “¿Olvidaste tu contraseña?”.

Capturar el correo electrónico registrado previamente.

Revisar la bandeja de entrada o la carpeta de spam.

Abrir el enlace recibido y definir una nueva contraseña.

Al crear la nueva contraseña, se recomienda utilizar mínimo 8 caracteres, combinar mayúsculas y minúsculas con números, y evitar información demasiado fácil.

ESPECIAL/Llave MX

¿Y si perdí el usuario?

Por otro lado, si el problema es el nombre de usuario, que nadie se achicopale que aún es posible recuperarlo desde el portal. El tutor solo deberá picar donde dice: “¿Olvidé mi usuario?”.

Escribir la CURP.

Completar las pistas que el sistema da sobre el correo o número telefónico asociados.

Por último pero no menos importante, si la plataforma no te da chance de restablecer el acceso, solo marca al número de atención ciudadana del gobierno federal 079. Esta línea te brindará orientación sobre los inconvenientes durante el registro de la Beca Rita Cetina.

