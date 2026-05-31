La aparición de pozos que expulsan vapor y fluidos calientes en una vivienda de Michoacán despertó temor y curiosidad entre los habitantes. Aunque muchos pensaron en el nacimiento de un volcán, especialistas ya determinaron qué está ocurriendo y advierten que el fenómeno podría repetirse.

El fenómeno que sorprendió a una comunidad de Michoacán

El pasado 25 de mayo comenzaron a aparecer distintos pozos de los que emanaban fluidos y vapores a altas temperaturas en el patio de una vivienda ubicada en la comunidad de El Salitre, perteneciente al municipio de Ixtlán de los Hervores, en Michoacán.

La situación generó una rápida ola de especulaciones entre los habitantes de la zona. Las imágenes y reportes sobre los orificios que liberaban vapor llevaron a muchas personas a preguntarse si se trataba del nacimiento de un volcán o incluso de un géiser.

Ante la incertidumbre, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Michoacana realizaron estudios en el lugar para determinar el origen del fenómeno.

La investigación de la UNAM y Cenapred

La visita de campo se llevó a cabo el pasado 27 de mayo y estuvo encabezada por la doctora Ruth Esther Villanueva Estrada, investigadora de la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica de la UNAM y especialista en geotermia.

Durante los trabajos también participaron integrantes del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), así como autoridades de Protección Civil de los tres órdenes de gobierno. Los especialistas realizaron recorridos en la zona, analizaron directamente los pozos y recolectaron muestras de los fluidos que emergían desde el subsuelo.

Tras concluir la evaluación, la investigadora explicó que el fenómeno corresponde a manifestaciones hidrotermales superficiales relacionadas con la circulación de fluidos calientes.

¿Es un volcán o un géiser?

ESPECIAL/ Instituto de Geofísica, Unidad Michoacán

Uno de los principales objetivos de la investigación era determinar si existía algún riesgo asociado a actividad volcánica. Sin embargo, la doctora Villanueva Estrada descartó el posible nacimiento de un volcán al señalar que durante los estudios no se encontró evidencia de magma ascendiendo hacia la superficie.

Respecto a la posibilidad de que se trate de un géiser, la especialista indicó que las características observadas en los pozos no son incompatibles con este tipo de fenómenos, ya que los géiseres expulsan agua caliente y vapor debido a la acumulación de presión en conductos y cavidades subterráneas.

No obstante, la interpretación obtenida a partir de las observaciones de campo apunta a que se trata de un proceso hidrotermal asociado a la dinámica geológica de la región.

La falla geológica que explica la aparición de los pozos

El reporte de la investigación también reveló una característica clave del lugar donde ocurrió el fenómeno.

De acuerdo con la información presentada por la especialista de la UNAM, la comunidad de El Salitre se encuentra asentada sobre la denominada falla de Ixtlán, una estructura geológica que facilita la circulación y el ascenso de fluidos calientes desde zonas profundas del subsuelo hasta la superficie.

Esta condición explicaría la aparición de los 11 pozos detectados en la comunidad. Según la investigación, la presencia de esta falla refuerza la interpretación de que se trata de un fenómeno hidrotermal y no de actividad volcánica.

Advierten que podrían aparecer más pozos

La doctora Ruth Esther Villanueva Estrada señaló que la región cuenta con antecedentes de fenómenos hidrotermales, por lo que no se descarta que en el futuro puedan aparecer nuevos pozos similares. Por ello, las autoridades y especialistas pidieron a la población mantenerse atenta a cualquier cambio en el terreno y seguir únicamente la información emitida por fuentes oficiales.

Recomendaciones para la población

Entre las medidas preventivas emitidas por los especialistas destacan:

Vigilar el terreno ante la posible aparición de grietas o abombamientos.

No acercarse a los orificios o zonas donde exista emisión de vapor.

Evitar caminar sobre suelos agrietados o húmedos con altas temperaturas.

No introducir objetos en los pozos.

Mantener alejados a niños y mascotas de las áreas afectadas.

Informar a las autoridades municipales sobre cualquier manifestación similar.

Atender únicamente la información oficial emitida por Protección Civil y las autoridades competentes.

Una oportunidad para estudiar los sistemas hidrotermales de México

Según explicó, el análisis de estos eventos permitirá comprender mejor el comportamiento de los sistemas hidrotermales, así como mejorar la identificación de posibles zonas de riesgo para las comunidades asentadas en regiones con características geológicas similares.

De esta manera, el caso ocurrido en Ixtlán de los Hervores no solo ha despertado interés por la aparición de vapor y fluidos calientes en plena zona habitada, sino que también aporta información valiosa para el estudio de los procesos geológicos que ocurren bajo la superficie del territorio mexicano.

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