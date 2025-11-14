El pasado jueves 13 de noviembre, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició paro de labores y se movilizaron desde el Zócalo de la Ciudad de México antes de las 06:00 horas. Este viernes, los manifestantes continúan con dichas movilizaciones frente a la Cámara de Diputados y, con la intención de presionar el diálogo con el Gobierno de México , docentes han declarado que si no resuelven sus demandas, se movilizará para entorpecer las actividades del Mundial 2026 .

La amenaza fue lanzada desde, calles aledañas a Palacio Nacional, la Cámara de Diputados y algunas casetas, donde las y los maestros sostuvieron una jornada de protestas marcada por choques con la policía, plantones y cerco a recintos legislativos o sedes de gobierno.

Breve recuento del paro de profesores de la CNTE

Al grito de: " ¡Si no hay solución, no rodará el balón! ", la disidencia magisterial llegó con maletas, cobijas y atole en mano a la plancha del Zócalo. Ahí, los contingentes intentaron la primera parte de su estrategia, que era detener " La Mañanera " de la Presidenta Claudia Sheinbaum , plan que echaron atrás ante el fuerte despliegue de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

A las ocho de la mañana, un primer contingente avanzó en continuidad con su plan de llegar, también, a la Cámara de Diputados en San Lázaro.

" ¡De norte a sur, de este a oeste, seguiremos esta lucha, cueste lo que cueste! ", gritaban en su avance, encabezado por Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 .

En las manos cargaban banderas con un hacha y una hoz, palos y sombrillas con los que antes golpearon las vallas de Palacio Nacional y con las que hicieron ruido en su paso por avenida Congreso de la Unión, donde elementos de seguridad esperaban su llegada.

Con altavoces reiteraban que también exigen atender rezagos en escuelas de Oaxaca, donde denuncian falta de equipo de cómputo, uniformes y mobiliario básico, así como atención prioritaria a las carencias de los estudiantes de la entidad.

Hacia las nueve de la mañana, los grupos de docentes llegaron al recinto legislativo donde fijaron su postura con el paro nacional de 48 horas, el cual sostienen hasta esta mañana.

