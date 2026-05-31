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SEP: ¿Habrá suspensión de clases por paro de la CNTE?

La SEP anuncia los Estados en donde se suspenderán clases debido a las protestas de docentes este lunes 1 junio 2026

Por: Nadia González

Se recomienda consultar con las autoridades correspondientes de cada plantel educativo sobre el estatus de las clases programadas para el día de mañana. SEP

Se recomienda consultar con las autoridades correspondientes de cada plantel educativo sobre el estatus de las clases programadas para el día de mañana. SEP

Este lunes, comienza el último mes del ciclo escolar y la SEP anuncia suspensión de clases en algunos estados de la República Mexicana. 

De acuerdo al calendario escolar oficial, el día lunes 1 de junio 2026 no es descanso oficial marcado por la SEP, sin embargo, varios alumnos del país recibirán un día “extra” de descanso. 

¿En qué Estados no hay clases este lunes 1 de junio 2026? 

Debido a que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmaron que realizarán una huelga este lunes 1 de junio de 2026, como protesta ante la falta de respuesta a sus demandas, la SEP anunció la suspensión de clases en algunos Estados. 

Hasta el momento, los Estados que se suman al paro nacional son: 

  • Chiapas
  • Oaxaca
  • Guerrero
  • Michoacán 
  • Veracruz 
  • Zacatecas 
  • Yucatán 
  • Baja California 
  • Hidalgo 

Mientras que el resto de los estados del país continúa con las clases normales del ciclo 2025 - 2026. 

LEER: CNTE: ¿A qué hora empieza la marcha este 1 de junio en CDMX?

Sin embargo, se recomienda consultar con las autoridades correspondientes de cada plantel educativo sobre el estatus de las clases programadas para el día de mañana. 

A fecha de hoy domingo 31 de mayo 2026, la CNTE no ha dado marcha atrás con el anuncio de paro nacional. 

NG

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