SEP: ¿Habrá suspensión de clases por paro de la CNTE?

Este lunes, comienza el último mes del ciclo escolar y la SEP anuncia suspensión de clases en algunos estados de la República Mexicana.

De acuerdo al calendario escolar oficial, el día lunes 1 de junio 2026 no es descanso oficial marcado por la SEP, sin embargo, varios alumnos del país recibirán un día “extra” de descanso.

¿En qué Estados no hay clases este lunes 1 de junio 2026?

Debido a que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmaron que realizarán una huelga este lunes 1 de junio de 2026, como protesta ante la falta de respuesta a sus demandas, la SEP anunció la suspensión de clases en algunos Estados.

Hasta el momento, los Estados que se suman al paro nacional son:

Chiapas

Oaxaca

Guerrero

Michoacán

Veracruz

Zacatecas

Yucatán

Baja California

Hidalgo

Mientras que el resto de los estados del país continúa con las clases normales del ciclo 2025 - 2026.

Sin embargo, se recomienda consultar con las autoridades correspondientes de cada plantel educativo sobre el estatus de las clases programadas para el día de mañana.

A fecha de hoy domingo 31 de mayo 2026, la CNTE no ha dado marcha atrás con el anuncio de paro nacional.

NG