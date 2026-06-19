Mujeres con Bienestar Edomex: Este es el calendario oficial de pagos

Las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar en el Estado de México finalmente ya conocen las fechas oficiales para recibir el tercer depósito correspondiente al ejercicio fiscal 2026. La Secretaría de Bienestar mexiquense confirmó el calendario de dispersión de recursos, por lo que miles de mujeres podrán consultar cuándo les llegará el apoyo económico de 2 mil 500 pesos.

Este programa social tiene como objetivo fortalecer la economía de mujeres que viven en condiciones de vulnerabilidad, pobreza o con acceso limitado a recursos básicos. A través de este apoyo bimestral, el gobierno estatal busca contribuir al bienestar de las familias mexiquenses y mejorar su calidad de vida.

Mujeres con Bienestar: ¿quiénes pueden recibir el apoyo?

La iniciativa tiene presencia en los 125 municipios del Estado de México y está dirigida principalmente a mujeres de entre 18 y 59 años que enfrentan condiciones de pobreza o carencias sociales.

Además del respaldo económico, las beneficiarias pueden acceder a otros servicios complementarios orientados al bienestar integral, convirtiendo al programa en uno de los más importantes de la entidad.

Las autoridades han señalado que los depósitos se realizan de manera bimestral y están sujetos a la disponibilidad presupuestal aprobada para cada ejercicio fiscal.

Calendario oficial de pagos de junio 2026

Los depósitos se realizarán de manera escalonada para garantizar una entrega ordenada a las cerca de 700 mil beneficiarias activas del programa.

Los pagos se distribuirán según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiaria, conforme al siguiente calendario:

17 de junio: letras A y B.

18 de junio: letras C, D, E y F.

19 de junio: letras G, H, I, J, K y L.

22 de junio: letras M, N, O, P y Q.

23 de junio: letras R, S, T, U, V, W, X, Y y Z.

Las autoridades recomendaron a las beneficiarias mantenerse informadas únicamente a través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar para evitar confusiones o información falsa relacionada con los depósitos.

Más beneficiarias recibirán apoyo en 2026

Durante este año, el padrón de Mujeres con Bienestar se amplió con la incorporación de 50 mil nuevas beneficiarias. Con esta actualización, el programa alcanza un total de 700 mil mujeres que recibirán el apoyo económico bimestral.

Esto representa una inversión aproximada de mil 750 millones de pesos en cada dispersión de recursos, consolidando a Mujeres con Bienestar como uno de los programas sociales con mayor alcance en el Estado de México.

Tarjeta Mujeres con Bienestar ofrece beneficios adicionales

Además del depósito de dos mil 500 pesos, la tarjeta del programa brinda acceso a otros beneficios complementarios. De acuerdo con datos de la Secretaría de Bienestar, durante mayo se alcanzó la entrega de un millón de tarjetas, cifra que aumentó a un millón 200 mil plásticos para mediados de junio.

Entre las ventajas adicionales que ofrece la tarjeta destacan algunos servicios relacionados con atención médica y telefonía móvil sin costo adicional para las beneficiarias, ampliando así el impacto del programa más allá del apoyo económico directo.

Las autoridades reiteraron el llamado a utilizar este recurso para fortalecer la economía familiar y aprovechar los beneficios adicionales que forman parte de Mujeres con Bienestar, uno de los programas sociales más relevantes para las mujeres mexiquenses.

EE