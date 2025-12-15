Costos vigentes del Gas Bienestar en la semana del 15 al 20 de diciembre

Gas Bienestar fue creado en 2021 como una estrategia del Gobierno federal para frenar la especulación en el precio del gas LP, garantizar un suministro seguro y disminuir el impacto de este energético en la economía de los hogares mexicanos.

A la fecha, el programa opera de manera prioritaria en la Ciudad de México y cuenta con el respaldo de las autoridades federales, que buscan ofrecer a las familias una opción accesible y con precios regulados frente a las tarifas del mercado privado.

En este contexto, Gas Bienestar dio a conocer las tarifas que estarán vigentes del 15 al 20 de diciembre de 2025. De acuerdo con el anuncio, los precios se ubican dentro de un rango competitivo en comparación con los proveedores particulares, con el objetivo de asegurar a los hogares de la capital y su zona metropolitana un servicio confiable, continuo y a costos asequibles.

Gas Bienestar: precios vigentes del 15 al 20 de diciembre

El programa Gas Bienestar dio a conocer los precios que estarán vigentes durante la semana del 15 al 20 de diciembre, los cuales se mantienen dentro de los límites establecidos por la Comisión Nacional de Energía. Estas tarifas forman parte del compromiso institucional de garantizar el acceso a un energético de uso básico a costos regulados para los hogares.

Gas LP en cilindro de 20 kg: $390

Gas LP en cilindro de 30 kg: $585

Cilindro vacío de 20 kg: $1,825

Cilindro vacío de 30 kg: $2,240

Cilindro de 20 kg con gas: $2,215

Cilindro de 30 kg con gas: $2,825

Las autoridades señalaron que estos costos se encuentran dentro de los topes autorizados por los organismos reguladores y forman parte de la estrategia de Gas Bienestar para ofrecer un servicio seguro y confiable. El programa contempla el uso de cilindros verificados, con sellos de garantía, con el objetivo de asegurar el llenado completo del producto y brindar mayor certeza a los consumidores.

¿Cómo pedir Gas Bienestar?

Solicitar el suministro de Gas Bienestar es un proceso sencillo y accesible. A través de su cuenta de X, este programa informó que la única manera de solicitar la venta de cilindros es por pedido.

La empresa, que opera con camiones equipados con tecnología avanzada para garantizar seguridad y localización, invita a los consumidores a contactar al centro de ayuda al número 800 427 2222 para cualquier consulta o servicio.

