Mujeres con Bienestar Edomex: ¿dónde habrá registro este 21 de marzo?

El gobierno del Estado de México ha comenzado una etapa de visitas domiciliarias a las mujeres inscritas en el programa Mujeres con Bienestar, con el fin de actualizar o confirmar sus datos y que continúen recibiendo el apoyo bimestral de 2 mil 500 pesos.

Estas acciones responden a las necesidades de las beneficiarias que han perdido su folio de prerregistro, que cambiaron sus datos de contacto (teléfono o correo electrónico) o que presentan errores en sus documentos de registro.

Las brigadas se presentarán en los 125 municipios del Edomex, y este sábado 21 de marzo es el turno de los siguientes:

Atlacomulco

San Lorenzo Tlacotepec

Manto del Río y Manto del Río Pueblo

Cuendo, La Alcantarilla y El Espejel

Bombatevi Ejido, Ejido de Bombatevi y Santa Cruz Bombatevi

Colonia Lerma

Rancho Tic Tic

Nueva España

Huixquilucan

Santiago Yancuitlapan

Chalco

San Pablo Atlazalpan

San José del Rincón

San Mateo Atenco

Barrio San Miguel

Es importante mencionar que en estas brigadas se puede recibir orientación sobre nuevos registros y que no hay riesgo de perder el apoyo en caso de no encontrarse en casa cuando acudan al domicilio de las beneficiarias.

En caso de necesitar una corrección en los datos registrados, se puede esperar una siguiente ronda de visitas o acudir personalmente a los módulos de Bienestar, donde también es posible reportar que el domicilio de la beneficiaria no fue visitado o censado.

La tarjeta de Mujeres con Bienestar sirve para retirar el apoyo bimestral y hacer compras en cualquier comercio. ESPECIAL

¿Qué se necesita para registrarse en el programa Mujeres con Bienestar?

Las solicitantes deberán cumplir con los criterios de selección y presentar copia y original para cotejo de los siguientes documentos: