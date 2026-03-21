Sábado, 21 de Marzo 2026

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Mujeres con Bienestar Edomex: ¿dónde habrá registro este 21 de marzo?

Brigadas del gobierno estatal harán visitas domiciliarias en todos los municipios; entérate en cuáles tendrán presencia hoy

Por: G. Solano

Mujeres con Bienestar es un programa social dirigido a mujeres del Estado de México que tienen entre 18 y 64 años de edad, que se encuentran en condición de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social. ESPECIAL

Mujeres con Bienestar es un programa social dirigido a mujeres del Estado de México que tienen entre 18 y 64 años de edad, que se encuentran en condición de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social. ESPECIAL

El gobierno del Estado de México ha comenzado una etapa de visitas domiciliarias a las mujeres inscritas en el programa Mujeres con Bienestar, con el fin de actualizar o confirmar sus datos y que continúen recibiendo el apoyo bimestral de 2 mil 500 pesos.

Estas acciones responden a las necesidades de las beneficiarias que han perdido su folio de prerregistro, que cambiaron sus datos de contacto (teléfono o correo electrónico) o que presentan errores en sus documentos de registro.

Las brigadas se presentarán en los 125 municipios del Edomex, y este sábado 21 de marzo es el turno de los siguientes:

Atlacomulco

  • San Lorenzo Tlacotepec
  • Manto del Río y Manto del Río Pueblo
  • Cuendo, La Alcantarilla y El Espejel
  • Bombatevi Ejido, Ejido de Bombatevi y Santa Cruz Bombatevi
  • Colonia Lerma
  • Rancho Tic Tic
  • Nueva España

Huixquilucan

Santiago Yancuitlapan

Chalco

  • San Pablo Atlazalpan
  • San José del Rincón

San Mateo Atenco

  • Barrio San Miguel

Es importante mencionar que en estas brigadas se puede recibir orientación sobre nuevos registros y que no hay riesgo de perder el apoyo en caso de no encontrarse en casa cuando acudan al domicilio de las beneficiarias.

En caso de necesitar una corrección en los datos registrados, se puede esperar una siguiente ronda de visitas o acudir personalmente a los módulos de Bienestar, donde también es posible reportar que el domicilio de la beneficiaria no fue visitado o censado.

La tarjeta de Mujeres con Bienestar sirve para retirar el apoyo bimestral y hacer compras en cualquier comercio. ESPECIAL

¿Qué se necesita para registrarse en el programa Mujeres con Bienestar?

Las solicitantes deberán cumplir con los criterios de selección y presentar copia y original para cotejo de los siguientes documentos:

  • Acta de nacimiento
  • Identificación oficial vigente (credencial para votar o constancia domiciliaria expedida por la autoridad local correspondiente, con vigencia no mayor a 30 días)
  • Clave Única de Registro de Población (CURP)
  • Comprobante de domicilio (luz, telefonía fija, agua, predial, cable, internet o gas), con vigencia no mayor a 6 meses previos a la entrega de la documentación
  • Formato Único de Bienestar debidamente llenado, emitido por la instancia ejecutora. Este será remitido al correo electrónico registrado por la solicitante durante el prerregistro y deberá contener nombre y firma de la beneficiaria.
     

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