CNTE: ¿habrá bloqueos este sábado 21 de marzo?

Tras una jornada de intensas movilizaciones y caos vial en la capital del país, la incertidumbre sobre la continuidad de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) persiste entre los ciudadanos. Sin embargo, los reportes más recientes indican un cambio en la dinámica del movimiento para este fin de semana, a continuación te informaremos todos los detalles al respecto.

¿Las movilizaciones por parte de la CNTE continuarán este sábado 21 de marzo?

Hasta el momento no se tiene prevista ninguna marcha o bloqueo por parte de la Coordinadora para este sábado 21 de marzo.

Los contingentes de maestros, que mantuvieron un plantón en el Zócalo capitalino durante 72 horas, han comenzado a retirarse de la Plaza de la Constitución alrededor de las 15:00 horas del pasado viernes.

No obstante, se espera que durante las primeras horas del sábado continúe el movimiento de camiones y vehículos particulares que transportará a los docentes hacia sus estados de origen, esto podría llegar a entorpecer la vialidad, pero solo en un corto periodo de tiempo.

A pesar de la tregua en las calles, el magisterio disidente ha advertido que su movimiento no ha terminado, ya que sus demandas no han sido atendidas satisfactoriamente por el Gobierno federal.

El camino hacia una huelga nacional

El líder de la CNTE en Chiapas, Isael González, ha informado que tras concluir el paro de 72 horas este viernes 20 de marzo, la estrategia ahora se enfoca en una escalada del conflicto.

Durante la reciente Asamblea Nacional Representativa, se determinó que el próximo 25 de abril se definirá la fecha que dará inicio a un paro indefinido de labores a nivel nacional.

Los docentes insisten en que los paros escalonados de 24, 48 y 72 horas no han sido suficientes para que la presidenta Claudia Sheinbaum los reciba personalmente, lo cual es su principal exigencia.

Los maestros han rechazado dialogar con los titulares de la SEP y la Segob por considerarlos interlocutores sin "capacidad resolutiva", por lo que han afirmado que las movilizaciones continuarán hasta que sean recibidos por la mandataria mexicana.

¿Cuáles son las exigencias de la CNTE para finalizar el conflicto?

El pliego petitorio de la CNTE incluye puntos críticos como:

La abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 para regresar al modelo de pensiones solidarias.

Un incremento salarial del 100% al sueldo base.

La derogación de la Reforma Educativa y la reinstalación de docentes cesados.

CT