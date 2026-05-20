Mujeres con Bienestar Edomex: Así puedes consultar cuál es tu estatus dentro del programa

El Programa Mujeres con Bienestar continúa siendo uno de los apoyos más solicitados en el Estado de México, especialmente por mujeres de entre 18 y 59 años que atraviesan condiciones de vulnerabilidad económica.

Sin embargo, tras realizar el preregistro, muchas solicitantes aún tienen dudas sobre cómo consultar el avance de su trámite o qué significa no haber sido seleccionadas.

¿Cómo saber cuál es tu estatus en Mujeres con Bienestar?

Las mujeres que realizaron su solicitud deben mantenerse atentas al correo electrónico que registraron durante el proceso, ya que por esa vía se notifican las actualizaciones relacionadas con el programa.

A través de ese medio se informa si el trámite continúa en revisión, si fue aprobado o si existe algún problema con la documentación o los requisitos proporcionados.

¿Qué pasa si no fuiste aceptada en el programa?

En caso de no haber sido seleccionada, las autoridades señalan que es importante revisar nuevamente los lineamientos de la convocatoria vigente, debido a que la falta de algún requisito puede impedir el ingreso al programa.

Entre las razones más comunes por las que una solicitud puede ser rechazada se encuentran inconsistencias en los documentos, no cumplir con el rango de edad establecido o recibir otro tipo de apoyo económico gubernamental incompatible.

Requisitos para ingresar a Mujeres con Bienestar Edomex

Para poder realizar el preregistro y aspirar al apoyo, las solicitantes deben cumplir con ciertos criterios establecidos por el programa:

Ser mujer residente del Estado de México

Tener entre 18 y 59 años

Encontrarse en situación de pobreza o vulnerabilidad

No contar con seguridad social

No recibir otro apoyo económico público

Paso a paso para registrarse en Mujeres con Bienestar

¿Cómo registrarse en Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años?

El trámite de inscripción inicia en la plataforma oficial del programa, donde las interesadas deben capturar sus datos personales y generar una nueva solicitud.

Posteriormente, las aspirantes reciben un correo electrónico y un mensaje SMS con la fecha y lugar de la cita presencial para validar la documentación requerida.

Pasos para realizar tu solicitud:

Ingresa al sitio oficial: Entra a la página de Mujeres con Bienestar.

Entra a la página de Crea una cuenta: Ve a la opción para "Iniciar nueva solicitud" y crea un usuario utilizando tu CURP, correo electrónico y número de celular.

Ve a la opción para "Iniciar nueva solicitud" y crea un usuario utilizando tu CURP, correo electrónico y número de celular. Llena el formulario: Completa el Formato Único de Registro con la información socioeconómica que te solicite el sistema.

Completa el Formato Único de Registro con la información socioeconómica que te solicite el sistema. Guarda tu folio: Al finalizar, recibirás un número de folio que te servirá para darle seguimiento a tu estatus.

¿Dónde me registro para mujeres con Bienestar Edomex?

El módulo de registro para Mujeres con Bienestar se asigna de forma personalizada. Para conocer la ubicación, fecha y hora exacta que te corresponde entregar tus documentos, debes ingresar a la plataforma Mujeres con Bienestar y consultar tu sede o escanear el código QR de la convocatoria vigente.

El proceso general para ubicar tu módulo e inscribirte incluye los siguientes pasos:

Consulta tu módulo

Vía web: Puedes utilizar la herramienta de búsqueda en el portal oficial Ubica tu Módulo, seleccionando tu entidad (Estado de México), municipio y localidad.

Convocatoria oficial: Al momento de realizar tu pre-registro en la plataforma de Mujeres con Bienestar, el sistema te indicará los pasos exactos y el módulo asignado.

Documentos que debes presentar si tu solicitud es aprobada

Las mujeres aceptadas en el programa deberán acudir con documentación oficial en original y copia para concluir el proceso. Entre los papeles solicitados se encuentran:

Acta de nacimiento o documento de naturalización

Identificación oficial vigente

CURP actualizada

Comprobante de domicilio reciente

Formato Único de Bienestar debidamente firmado

En algunos casos, si la identificación oficial no incluye domicilio, será necesario presentar comprobantes adicionales.

¿Cómo activar la tarjeta Mujeres con Bienestar?

Una vez entregada la tarjeta, las beneficiarias deberán activar su cuenta en línea mediante la plataforma oficial del programa.

El procedimiento incluye crear un usuario con el mismo correo y teléfono registrados durante la solicitud, generar una contraseña, aceptar los términos y capturar los datos de la tarjeta.

Después de completar el proceso, el sistema enviará un correo de confirmación para indicar que la cuenta quedó habilitada y lista para utilizarse.

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