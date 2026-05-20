Mujeres con Bienestar Edomex: Así puedes consultar cuál es tu estatus dentro del programa

El Programa Mujeres con Bienestar continúa siendo uno de los apoyos más solicitados en el Estado de México, especialmente por mujeres de entre 18 y 59 años que atraviesan condiciones de vulnerabilidad económica. Sin embargo, tras realizar el preregistro, muchas solicitantes aún tienen dudas sobre cómo consultar el avance de su trámite o qué significa no haber sido seleccionadas. Las mujeres que realizaron su solicitud deben mantenerse atentas al correo electrónico que registraron durante el proceso, ya que por esa vía se notifican las actualizaciones relacionadas con el programa.A través de ese medio se informa si el trámite continúa en revisión, si fue aprobado o si existe algún problema con la documentación o los requisitos proporcionados.En caso de no haber sido seleccionada, las autoridades señalan que es importante revisar nuevamente los lineamientos de la convocatoria vigente, debido a que la falta de algún requisito puede impedir el ingreso al programa.Entre las razones más comunes por las que una solicitud puede ser rechazada se encuentran inconsistencias en los documentos, no cumplir con el rango de edad establecido o recibir otro tipo de apoyo económico gubernamental incompatible.Para poder realizar el preregistro y aspirar al apoyo, las solicitantes deben cumplir con ciertos criterios establecidos por el programa: El trámite de inscripción inicia en la plataforma oficial del programa, donde las interesadas deben capturar sus datos personales y generar una nueva solicitud.Posteriormente, las aspirantes reciben un correo electrónico y un mensaje SMS con la fecha y lugar de la cita presencial para validar la documentación requerida. Pasos para realizar tu solicitud: El módulo de registro para Mujeres con Bienestar se asigna de forma personalizada. Para conocer la ubicación, fecha y hora exacta que te corresponde entregar tus documentos, debes ingresar a la plataforma Mujeres con Bienestar y consultar tu sede o escanear el código QR de la convocatoria vigente. El proceso general para ubicar tu módulo e inscribirte incluye los siguientes pasos: Consulta tu módulo Vía web: Puedes utilizar la herramienta de búsqueda en el portal oficial Ubica tu Módulo, seleccionando tu entidad (Estado de México), municipio y localidad. Convocatoria oficial: Al momento de realizar tu pre-registro en la plataforma de Mujeres con Bienestar, el sistema te indicará los pasos exactos y el módulo asignado. Las mujeres aceptadas en el programa deberán acudir con documentación oficial en original y copia para concluir el proceso. Entre los papeles solicitados se encuentran: En algunos casos, si la identificación oficial no incluye domicilio, será necesario presentar comprobantes adicionales.Una vez entregada la tarjeta, las beneficiarias deberán activar su cuenta en línea mediante la plataforma oficial del programa.El procedimiento incluye crear un usuario con el mismo correo y teléfono registrados durante la solicitud, generar una contraseña, aceptar los términos y capturar los datos de la tarjeta.Después de completar el proceso, el sistema enviará un correo de confirmación para indicar que la cuenta quedó habilitada y lista para utilizarse. EE