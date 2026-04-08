Mujeres con Bienestar: ¿Dónde registrarse este miércoles 8 de abril?

El programa Mujeres con Bienestar continúa su fase intensiva de actualización de datos en el Estado de México, un trámite que resulta absolutamente indispensable para que las beneficiarias puedan asegurar la continuidad de su apoyo económico durante este año sin contratiempos.

Este miércoles 8 de abril de 2026, las brigadas operativas de la Secretaría de Bienestar mexiquense desplegarán una serie de módulos itinerantes en diversos municipios estratégicos para facilitar el acceso a todas las solicitantes que requieren asistencia presencial y personalizada en su comunidad.

La iniciativa gubernamental tiene como objetivo principal integrar al padrón oficial a aquellas mujeres de 18 a 59 años que ya cuentan con un número de folio de inscripción validado, correspondiente a las convocatorias emitidas durante los años 2023 y 2024, garantizando así su participación.

¿Qué municipios tendrán módulos abiertos hoy 8 de abril?

Para garantizar la cobertura total en el territorio, los Servidores de la Nación estarán atendiendo de forma directa y presencial, buscando evitar que las aspirantes queden fuera del programa por falta de conexión a internet, desconocimiento digital o posibles errores técnicos en la plataforma web.

En el municipio de Huixquilucan, las autoridades habilitaron tres sedes principales de atención: el CEDIS 037 en Jesús del Monte (Adolfo López Mateos 53B), el CEDIS 040 en Magdalena Chichicaspa (Bugambilias 5) y el CEDIS 041 en San Martín (calle 20 de Noviembre).

Para las habitantes de Tlalnepantla, el proceso de registro y actualización de información se llevará a cabo en las instalaciones del Deportivo Edson Álvarez, ubicado en la colonia Santa Cecilia, operando en un horario de atención ininterrumpido establecido de 9:00 a 15:00 horas.

Otros puntos clave de atención para este miércoles incluyen: Xonacatlán (CEDIS 039 en la calle Francisco Sarabia 31), Metepec (módulo en calle Hidalgo 123) e Ixtapaluca (oficina de Coatepec, estratégicamente ubicada justo detrás de la sucursal del Banco del Bienestar local).



Requisitos indispensables y tips para asegurar tu registro exitoso

Acudir a los módulos de atención exige una preparación previa rigurosa; las autoridades estatales solicitan a todas las interesadas presentar una identificación oficial vigente con fotografía del Estado de México, llevando tanto el documento original como una copia legible en papel para el expediente.

Además de la identificación oficial, es estrictamente obligatorio proporcionar dos números telefónicos de contacto actualizados, una dirección de correo electrónico activa y los datos completos del domicilio actual, incluyendo referencias claras y precisas para facilitar futuras visitas de verificación por parte del personal.

Consejos rápidos para tu visita

Llega temprano ya que los módulos abren a las 9:00 am

Lleva todos tus documentos ordenados en un folder para evitar extravíos

Mantén tu celular con batería para cualquier confirmación

Verifica tu número de folio en el portal oficial antes de salir de casa

Recuerda siempre que este trámite gubernamental es completamente gratuito y de carácter estrictamente personal, por lo que bajo ninguna circunstancia debes entregar tu información confidencial, contraseñas o documentos a intermediarios, gestores no autorizados o personas ajenas al programa social en redes sociales.

El impacto real del apoyo económico en el Edomex durante 2026

Este programa social de alto impacto otorga un apoyo financiero directo de 2 mil 500 pesos bimestrales, además de brindar a las beneficiarias mexiquenses un acceso integral a servicios de salud preventiva, oportunidades de educación continua, asistencia psicológica y asesoría legal totalmente gratuita.

Te recomendamos mantenerte muy atenta a los canales oficiales de comunicación del gobierno, ya que el registro se realiza de manera escalonada en los 125 municipios mexiquenses y el periodo especial para mujeres rezagadas está programado para concluir definitivamente a finales de este mismo mes de abril.

CT