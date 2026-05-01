Este viernes 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo, una fecha que la Ley Federal del Trabajo marca como descanso obligatorio en todo México. Aunque las escuelas y muchas oficinas pausan sus actividades, la capital del país nunca se detiene por completo y miles de personas, tanto locales como visitantes, necesitan moverse.

Para garantizar la movilidad, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y otros medios de la Red de Movilidad Integrada implementarán un esquema de operación especial. Conocer estos ajustes es vital para evitar retrasos, especialmente si te encuentras en la Ciudad de México y tienes que registrar tu entrada en el trabajo o llegar a un compromiso importante.

¿A qué hora abre el Metro el 1 de mayo?

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México confirmaron que el servicio en todas las líneas activas comenzará a las 7:00 horas y terminará a las 24:00 horas. Es fundamental que planifiques tu ruta con anticipación, ya que las cortinas de las estaciones abrirán dos horas más tarde de lo que acostumbran en un día hábil normal.

Además del cambio de horario, debes recordar que continúan los trabajos de remodelación profunda en la Línea 2 del Metro, la cual corre de Taxqueña a Cuatro Caminos. Varias estaciones de esta ruta permanecen cerradas al público, incluyendo la estación San Antonio Abad, que no ofrece servicio desde el pasado mes de marzo.

Para mitigar las afectaciones por estas obras de mantenimiento, la Secretaría de Movilidad ofrece apoyo gratuito mediante unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). Estos autobuses replican el recorrido de las estaciones cerradas, pero toma en cuenta que el tráfico superficial puede sumar minutos extra a tu trayecto habitual.

Alternativas y horarios en Metrobús y Tren Ligero

Si tu ruta diaria incluye el Metrobús, hay excelentes noticias. Este sistema de transporte operará desde las 5:00 hasta las 24:00 horas en sus seis líneas principales. Como beneficio adicional para los usuarios nocturnos, la Línea 7 (en su tramo de Campo Marte a Indios Verdes) extenderá su servicio hasta la 1:00 de la madrugada.

Por su parte, el Tren Ligero, que es una arteria vital para conectar a los habitantes del sur de la capital, funcionará en un horario de 7:00 a 23:30 horas. Si dependes de este medio para llegar a la zona de Xochimilco o el Estadio Azteca, ajusta tu reloj para no quedarte esperando en los andenes durante la mañana.

El Servicio de Transportes Eléctricos también anunció modificaciones importantes para el Trolebús. Las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 operarán de 6:00 a 23:30 horas. En contraste, las líneas 10, 11 y 13 arrancarán desde las 5:00 hasta la medianoche, y la Línea 12 dará servicio de 5:30 a 23:30 horas.

Aprovecha el programa "Tu bici viaja en Metro"

Una de las grandes ventajas de los días feriados en la capital es la activación del programa que permite ingresar con bicicletas a las instalaciones. Durante todo el 1 de mayo, podrás acceder con tu vehículo no motorizado a cualquier estación del Metro CDMX, facilitando así la conexión del último kilómetro hacia tu destino final.

Para mantener el orden y la seguridad de todos los pasajeros, las autoridades recomiendan ingresar siempre por la puerta de servicio. Si tu bicicleta es plegable, manténla cerrada; espera la llegada del convoy replegado a la pared y viaja en los extremos del vagón para no obstruir el libre cierre de las puertas.

Consejos para no afectar tu movilidad en un día festivo

Para que tu traslado sea un éxito rotundo y sin estrés, a conitnuación, te compartimos estas recomendaciones que todo experto en movilidad urbana aplica antes de salir de casa en una jornada de asueto oficial:

Sal de casa con al menos 30 minutos de anticipación.

Recarga tu Tarjeta de Movilidad Integrada un día antes para evitar filas.

Considera que la frecuencia de paso de los trenes será menor, típica de un día feriado.

Manténte atento a las redes sociales oficiales del transporte que utilizarás para conocer cualquier eventualidad en tiempo real.

CT