Este miércoles 18 de marzo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevará a cabo una masiva movilización en la capital del país como parte de su jornada de lucha de tres días. La marcha, programada para iniciar a las 9:00 horas, tendrá como puntos de partida el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución, con destino final en el Zócalo capitalino.

Líneas y estaciones del Metrobús con afectaciones

La ruta que seguirá el contingente de la CNTE, abarcará diversas arterias urbanas como lo son: Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Eje Central, además se prevén múltiples afectaciones en el Metrobús, a continuación te informaremos sobre ello.

Línea 7 (Ruta Reforma): Esta será la más afectada al recorrer prácticamente toda la ruta de la marcha. Se anticipan suspensiones parciales en el tramo que va de El Ángel a Hidalgo. Las estaciones con posibles cierres son:

Hidalgo

El Caballito

Amajac

París

Hamburgo

El Ahuehuete

El Ángel

Línea 1 (Insurgentes): Esta línea podría presentar cortes de circulación o desvíos intermitentes en el cruce con Paseo de la Reforma.

Línea 3 (Eje 1 Poniente): La vialidad de esta línea se verá afectada en la zona de las estaciones Hidalgo y Juárez.

Línea 4 (Ruta Norte y Sur): El servicio que se dirige hacia el Centro Histórico y el Zócalo se verá afectado por el paso del contingente sobre 5 de Mayo y Eje Central.

¿Qué exigen los docentes que participarán en la megamarcha?

El cuerpo docente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tiene por objetivo el alzar su voz para exigir la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa vigente y un incremento salarial del 100%.

Cabe resaltar que la megamarcha no será la única medida que tomarán los docentes para ser escuchados, debido a que contemplan instalar un plantón en el Zócalo que permanecerá hasta el viernes 20 de marzo, lo que podría prolongar las dificultades de viales en la zona del Centro Histórico de la CDMX.

Ante este panorama, te recomendamos salir con suficiente tiempo de anticipación de tu vivienda, para evitar complicaciones en tu traslado diario.

CT